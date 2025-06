Présentation de FinOps.

Si les titres varient d’une entreprise à l’autre, il existe généralement cinq principales parties prenantes FinOps, telles que définies par la FinOps Foundation :

Les dirigeants. Les dirigeants tels que le directeur/directrice technique, le DSI, le CFO ou le responsable du centre d’excellence cloud se concentrent sur la réalisation de projets informatiques complexes et à grande échelle. Ils favorisent également la responsabilité et la transparence et garantissent que les équipes respectent les budgets.

Le propriétaire de l'entreprise/du produit. Habituellement, un directeur d'optimisation cloud, un analyste cloud ou un responsable des opérations fait partie des équipes de propriétaires d'entreprise ou de produit. Ces membres de l’équipe sont chargés de mettre sur le marché de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités. Ils se concentrent également sur l’accélération de la croissance des produits d’année en année. Les propriétaires de produits sont généralement des parties prenantes essentiels de l'automatisation de l'infrastructure cloud.

L'ingénierie et les opérations. Les ingénieurs logiciels et systèmes, les architectes cloud, les responsables de la fourniture de services et les autres membres de l'équipe d'ingénierie et d'exploitation contribuent à stimuler la fourniture de services de haute qualité tout en assurant la fluidité des opérations commerciales. Pour y parvenir dans un modèle opérationnel FinOps efficace, ces équipes travaillent ensemble pour établir des pratiques de responsabilisation au sein des équipes d’ingénierie. Ils identifient également les anomalies, les réductions de tarifs et les domaines d’évitement des coûts qui rendent la fourniture d’applications et de services plus rentable.

Les finances et achats. Les membres de l'équipe des finances et des achats utilisent les informations fournies par l'équipe FinOps pour négocier les contrats les plus avantageux, mettre en œuvre des programmes de réduction et d'engagement sur les volumes, et créer des budgets, des prévisions et des rapports sur les coûts liés au cloud.

Les praticiens FinOps. Les praticiens FinOps conduisent le changement culturel nécessaire à la réussite des FinOps, en fédérant les équipes commerciales, informatiques et financières afin d'optimiser l'utilisation du cloud et d'augmenter la valeur de l'entreprise. Grâce à leur connaissance du cadre des exigences FinOps, de ses principes et de ses capacités, ils se concentrent sur plusieurs domaines clés. Ces domaines comprennent l'établissement d'une culture FinOps et la formation de l'organisation aux bonnes pratiques, la définition de points de référence, la création d'une visibilité sur les coûts du cloud et la gestion des budgets et des prévisions.