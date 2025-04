L’IA permet aux détaillants d’exploiter la grande quantité de données auxquelles ils ont accès, dont une grande partie était jusqu’à présent sous-utilisée. De la prédiction du comportement des clients à l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et au marketing personnalisé, l’IA a le potentiel de révolutionner l’efficacité et la productivité du secteur dans plusieurs domaines importants, notamment l’assistance client, l’efficacité opérationnelle et la transformation des talents.

Assistance clients

Selon notre récente étude sur les PDG, dans laquelle nous avons examiné les perspectives des secteurs de la vente au détail et des PGC sur l’intelligence artificielle, la priorité absolue est aujourd’hui l’assistance client. Dans ce domaine, l’IA générative permet aux détaillants d’adopter une approche centrée sur le client en exploitant les informations précieuses issues des retours d’expérience et des habitudes d’achat des clients. Cette approche fondée sur les données peut contribuer à améliorer la conception et l’emballage des produits, à accroître la satisfaction des clients et à augmenter les ventes.

L’IA générative peut également servir d’assistant cognitif pour l’assistance client, en fournissant des conseils contextuels basés sur l’historique des conversations, l’analyse des sentiments et les transcriptions des centres d’appel. En outre, elle permet de personnaliser les expériences d’achat, de fidéliser les clients et d’obtenir un avantage concurrentiel.

Lire le témoignage client de Kerry

Efficacité opérationnelle

En matière d’efficacité opérationnelle, les technologies d’IA peuvent améliorer les stratégies de fixation des prix, la gestion des stocks et la logistique, optimisant ainsi les revenus et créant une expérience d’achat fluide pour les clients. Par exemple, l’IA générative pourrait être utilisée pour optimiser les stratégies de fixation des prix et d’exécution des commandes en prédisant les fluctuations de la demande pour des prix dynamiques, et en analysant des facteurs tels que les délais de livraison et les coûts d’expédition afin d’améliorer la logistique, ce qui pourrait se traduire par des économies de coûts et un meilleur service à la clientèle.

L’IA générative peut également utiliser les données historiques de vente et des facteurs externes pour mieux prédire la demande et éviter les ruptures de stock et les excédents, tout en automatisant le réapprovisionnement et la répartition des stocks. En gérant efficacement ces aspects, les détaillants peuvent rationaliser leurs opérations et améliorer leurs performances globales.

Lire l’étude client EDEKA

Transformation des talents

Un troisième domaine d’impact potentiel est la transformation des talents. Ici, les détaillants peuvent rendre le processus de recrutement et d’intégration plus efficace grâce aux chatbots. Une fois intégrés, les employés peuvent bénéficier de programmes de formation personnalisés et adaptatifs créés par l’IA générative, qui permettent d’identifier les styles d’apprentissage et les lacunes propres à chacun.

Le développement de nouvelles compétences pour les employés existants est la principale préoccupation de la haute direction au sujet des talents, d’après une récente étude de l’IBM Institute for Business Value (IBV). Les dirigeants du secteur de la vente au détail interrogés ont classé la « méconnaissance des technologies » et le « développement de nouvelles compétences pour les talents existants » parmi les deux principaux enjeux de leurs organisations en matière de talents. Ils estiment que plus de 41 % de leurs effectifs devront être requalifiés au cours des trois années qui suivront la mise en œuvre de l’IA et de l’automatisation. Près de la moitié d’entre eux déclarent investir dans la requalification plutôt que dans le recrutement externe.