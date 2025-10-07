L’AIOPs, c’est quoi ?

Inventé par Gartner, l’AIOps, c’est-à-dire l’intelligence artificielle pour les opérations informatiques, est l’application de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA), telles que le traitement du langage naturel et les modèles de machine learning, pour automatiser et rationaliser les flux de travail opérationnels.
Plus précisément, AIOps utilise des fonctionnalités de big data, d’analyse et de machine learning pour effectuer les opérations suivantes :
En intégrant plusieurs outils d’opérations informatiques distincts et manuels dans une plateforme unique, intelligente et automatisée, l’AIOps permet aux équipes chargées des opérations informatiques de répondre plus rapidement aux ralentissements et aux pannes, avec une visibilité et un contexte de bout en bout.
Il comble, d’une part, le fossé entre un paysage informatique de plus en plus diversifié, dynamique et difficile à contrôler et des équipes cloisonnées, et d’autre part, les attentes des utilisateurs qui souhaitent peu ou pas d’interruption dans les performances et la disponibilité des applications. La plupart des experts considèrent l’AIOps comme l’avenir de la gestion des opérations informatiques et la demande en initiatives de transformation numérique ne fait qu’augmenter.
Le parcours vers l’AIOps est différent dans toutes les organisations. Une fois que vous avez évalué où vous vous trouvez dans votre parcours vers l’AIOps, vous pouvez commencer à intégrer des outils qui aident les équipes à observer, prévoir et agir rapidement aux problèmes opérationnels informatiques. Lorsque vous envisagez des outils pour améliorer l’AIOps au sein de votre organisation, vous devez vous assurer qu’ils disposent des fonctionnalités suivantes :
Observabilité : l’observabilité fait référence aux outils et pratiques logiciels pour ingérer, agréger et analyser un flux constant de données de performance provenant d’une application distribuée et du matériel sur lequel elle s’exécute, afin de surveiller plus efficacement, dépanner et déboguer l’application pour répondre aux attentes en matière d’expérience utilisateur, aux accords de niveaux de service (SLA) et aux autres exigences métier. Ces solutions offrent une vue globale de vos applications, de votre infrastructure et de votre réseau grâce à l’agrégation et à la consolidation des données, mais ne prennent pas de mesures correctives pour résoudre les problèmes informatiques. Bien qu’elles ne prennent pas de mesures correctives pour résoudre les problèmes informatiques, elles collectent et regroupent des données informatiques provenant de diverses sources dans les différents domaines informatiques afin d’alerter les utilisateurs finaux en cas de problèmes potentiels, en attendant que les équipes de services informatiques mettent en œuvre les mesures correctives nécessaires. Bien que les données et les visualisations correspondantes de ces outils soient précieuses, elles créent une dépendance vis-à-vis des services informatiques pour prendre des décisions et répondre de manière appropriée aux problèmes techniques. L’optimisation des ressources qui exige qu’un opérateur mette à jour manuellement les systèmes opérationnels peut ne pas voir les avantages dans les situations de demande dynamiques.
Analyse prédictive : les solutions AIOps peuvent analyser et corréler les données pour une meilleure compréhension et des actions automatisées, ce qui permet aux équipes informatiques de garder le contrôle sur des environnements informatiques de plus en plus complexes et d’assurer la performance des applications. Être capable de corréler et d’isoler les problèmes constitue un énorme pas en avant pour toute équipe chargée des opérations informatiques. Cela réduit le temps nécessaire pour détecter des problèmes qui n’auraient autrement peut-être pas été détectés dans l’organisation. Les organisations bénéficieront des avantages de la détection automatique des anomalies, des alertes et des recommandations de solutions, ce qui réduit les temps d’arrêt ainsi que le nombre d’incidents et de tickets. L’optimisation dynamique des ressources peut être automatisée à l’aide de l’analyse prédictive, ce qui peut garantir la performance des applications tout en réduisant le coût des ressources, même en cas de forte variabilité de la demande, en toute sécurité.
Réponse proactive : certaines solutions AIOps répondent de manière proactive aux événements imprévus, tels que les ralentissements et les pannes, rassemblant la gestion des performances des applications et des ressources en temps réel. En alimentant les algorithmes prédictifs avec des indicateurs de performance des applications, ils peuvent identifier des modèles et des tendances qui coïncident avec différents problèmes informatiques. Grâce à la possibilité de prévoir les problèmes informatiques avant qu’ils ne surviennent, les outils AIOps peuvent lancer des processus pertinents et automatisés en réponse, ce qui permet de rectifier rapidement les problèmes. Les organisations pourront voir les avantages de l’automatisation intelligente, comme l’amélioration du temps moyen de détection (MTTD).
Ce type de technologie est l’avenir de la gestion des opérations informatiques, car il peut aider les entreprises à améliorer l’expérience des employés et des clients. Non seulement les systèmes AIOps garantissent que les problèmes liés aux services informatiques sont résolus en temps voulu, mais ils constituent également un filet de sécurité pour les équipes d’exploitation informatique, en s’attaquant aux problèmes susceptibles de passer entre les mailles du filet en raison d’une négligence humaine, comme les silos organisationnels, les équipes ne disposant pas de ressources suffisantes, etc.
L’avantage global de l’AIOps est qu’il permet aux équipes chargées des opérations informatiques d’identifier, de traiter et de résoudre les ralentissements et les pannes plus rapidement qu’en passant manuellement par les alertes provenant de plusieurs outils informatiques. Cela se traduit par plusieurs avantages clés :
Passer d’une gestion réactive à une gestion proactive, puis à une gestion prédictive : grâce à ses capacités d’analyse prédictive intégrées, l’AIOps apprend en permanence à identifier et à prioriser les alertes les plus urgentes, ce qui permet aux équipes informatiques de traiter les éventuels problèmes avant qu’ils n’entraînent des ralentissements ou des pannes. Electrolux a accéléré la résolution des problèmes informatiques, qui est passée de trois semaines à une heure, grâce à la réduction de son temps moyen de détection (MTTD) et a ainsi pu économiser plus de 1 000 heures par an grâce à l’automatisation des tâches de réparation.
L’AIOps intègre des fonctionnalités de big data, d’analyse avancée et de machine learning pour répondre aux cas d’utilisation suivants :
La façon la plus simple de comprendre le fonctionnement de l’AIOps est d’examiner le rôle que chaque technologie qui le compose (big data, machine learning et automatisation) joue.
L’AIOps utilise une plateforme big data pour regrouper les données, les équipes et les outils informatiques cloisonnés au même endroit. Ces données peuvent inclure les suivantes :
L’AIOps applique ensuite des fonctionnalités d’analyse ciblée et de machine learning :
Automatisez les actions critiques en continu, en temps réel et sans intervention humaine, afin d’optimiser l’utilisation des ressources de calcul, de stockage et réseau pour vos applications à tous les niveaux de la pile technologique.
Améliorez l’analyse des performances de vos applications afin d’obtenir le contexte dont vous avez besoin pour résoudre les incidents plus rapidement.
AIOps Insights est une solution SaaS qui aborde et résout les problèmes auxquels les équipes centrales des opérations informatiques sont confrontées dans la gestion de la disponibilité des ressources informatiques de l’entreprise grâce à la gestion des événements et des incidents basée sur l’IA.
Améliorez la gestion des systèmes, les opérations informatiques, la performance des applications et la résilience opérationnelle grâce à l’intelligence artificielle sur le mainframe.
IBM AIOps aide les organisations à assurer la performance de leurs applications tout en réduisant les coûts informatiques en toute sécurité. Certaines organisations ont pu atteindre une disponibilité des applications de 99,99 % et réduire de 55 % les délais de traitement des problèmes ayant un impact sur le service. N’attendez pas pour offrir une expérience client exceptionnelle avec IBM AIOps. Découvrez comment obtenir un retour sur investissement de 471 % avec AIOps et comment réduire de 33 % les dépenses liées à l’utilisation du cloud public. Grâce à l’automatisation intelligente de l’informatique avec IBM AIOps, les organisations peuvent mieux identifier et exécuter des automatisations à fort impact au sein de leur activité et de leur infrastructure informatique en utilisant des outils, des connaissances et des experts éprouvés pour obtenir de meilleurs résultats métier.