L’AIOPs, c’est quoi ?

Le parcours vers l’AIOps est différent dans toutes les organisations. Une fois que vous avez évalué où vous vous trouvez dans votre parcours vers l’AIOps, vous pouvez commencer à intégrer des outils qui aident les équipes à observer, prévoir et agir rapidement aux problèmes opérationnels informatiques. Lorsque vous envisagez des outils pour améliorer l’AIOps au sein de votre organisation, vous devez vous assurer qu’ils disposent des fonctionnalités suivantes :

Observabilité : l’observabilité fait référence aux outils et pratiques logiciels pour ingérer, agréger et analyser un flux constant de données de performance provenant d’une application distribuée et du matériel sur lequel elle s’exécute, afin de surveiller plus efficacement, dépanner et déboguer l’application pour répondre aux attentes en matière d’expérience utilisateur, aux accords de niveaux de service (SLA) et aux autres exigences métier. Ces solutions offrent une vue globale de vos applications, de votre infrastructure et de votre réseau grâce à l’agrégation et à la consolidation des données, mais ne prennent pas de mesures correctives pour résoudre les problèmes informatiques. Bien qu’elles ne prennent pas de mesures correctives pour résoudre les problèmes informatiques, elles collectent et regroupent des données informatiques provenant de diverses sources dans les différents domaines informatiques afin d’alerter les utilisateurs finaux en cas de problèmes potentiels, en attendant que les équipes de services informatiques mettent en œuvre les mesures correctives nécessaires. Bien que les données et les visualisations correspondantes de ces outils soient précieuses, elles créent une dépendance vis-à-vis des services informatiques pour prendre des décisions et répondre de manière appropriée aux problèmes techniques. L’optimisation des ressources qui exige qu’un opérateur mette à jour manuellement les systèmes opérationnels peut ne pas voir les avantages dans les situations de demande dynamiques.

Analyse prédictive : les solutions AIOps peuvent analyser et corréler les données pour une meilleure compréhension et des actions automatisées, ce qui permet aux équipes informatiques de garder le contrôle sur des environnements informatiques de plus en plus complexes et d’assurer la performance des applications. Être capable de corréler et d’isoler les problèmes constitue un énorme pas en avant pour toute équipe chargée des opérations informatiques. Cela réduit le temps nécessaire pour détecter des problèmes qui n’auraient autrement peut-être pas été détectés dans l’organisation. Les organisations bénéficieront des avantages de la détection automatique des anomalies, des alertes et des recommandations de solutions, ce qui réduit les temps d’arrêt ainsi que le nombre d’incidents et de tickets. L’optimisation dynamique des ressources peut être automatisée à l’aide de l’analyse prédictive, ce qui peut garantir la performance des applications tout en réduisant le coût des ressources, même en cas de forte variabilité de la demande, en toute sécurité.

Réponse proactive : certaines solutions AIOps répondent de manière proactive aux événements imprévus, tels que les ralentissements et les pannes, rassemblant la gestion des performances des applications et des ressources en temps réel. En alimentant les algorithmes prédictifs avec des indicateurs de performance des applications, ils peuvent identifier des modèles et des tendances qui coïncident avec différents problèmes informatiques. Grâce à la possibilité de prévoir les problèmes informatiques avant qu’ils ne surviennent, les outils AIOps peuvent lancer des processus pertinents et automatisés en réponse, ce qui permet de rectifier rapidement les problèmes. Les organisations pourront voir les avantages de l’automatisation intelligente, comme l’amélioration du temps moyen de détection (MTTD).

Ce type de technologie est l’avenir de la gestion des opérations informatiques, car il peut aider les entreprises à améliorer l’expérience des employés et des clients. Non seulement les systèmes AIOps garantissent que les problèmes liés aux services informatiques sont résolus en temps voulu, mais ils constituent également un filet de sécurité pour les équipes d’exploitation informatique, en s’attaquant aux problèmes susceptibles de passer entre les mailles du filet en raison d’une négligence humaine, comme les silos organisationnels, les équipes ne disposant pas de ressources suffisantes, etc.

