Les solutions APM fournissent des outils uniques pour capturer des données riches et des analyses à partir de services d’une application. Elles garantissent l’observabilité de l’architecture des applications. Et même si l’approche APM était suffisante pour une qualité de gestion des applications, elle n’est pas adaptée à la gestion des applications et des services distribués disposant de plusieurs environnements d’exécution et plusieurs couches.

Aujourd’hui, les applications s’appuient sur des services et des microservices, souvent exécutés dans des clusters Kubernetes conteneurisés. Cela signifie plusieurs exécutions, chaque exécution produisant des journaux à différents emplacements de l’architecture. Pour gérer plusieurs environnements d’exécution à l’aide de l’APM, les développeurs devaient déployer plusieurs outils APM. Ils devront également utiliser un service de flux d’enregistrement ou un autre outil d’agrégation pour consolider les données de connexion de chaque site.

Et lorsque les entreprises ajoutent davantage de services et de microservices à l’architecture, elles introduisent plus de complexité, ce qui rend plus difficile le suivi des demandes en cas de problème.

Les solutions d’observabilité surpassent les outils APM en adoptant une approche holistique et cloud native de l’enregistrement et de la surveillance des applications. Elles assurent une automatisation transparente des processus et travaillent avec des données contextuelles historiques pour permettre aux équipes de mieux optimiser les applications métier.

Grâce aux outils d’observabilité, les équipes peuvent mieux comprendre comment les services fonctionnent les uns avec les autres (à l’aide des graphiques de dépendance, par exemple) et s’intègrent à l’architecture globale. Elles peuvent également utiliser des solutions d’observabilité pour agréger et vérifier les données des applications, et en tirer des informations exploitables.