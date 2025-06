Qu'est-ce qu'un serveur d'applications ?

Les serveurs d’applications sont devenus des outils essentiels pour de nombreuses entreprises modernes, permettant aux équipes de développer et de lancer des applications web, d’optimiser les performances applicatives et d’offrir une meilleure expérience utilisateur à leurs clients.

Les serveurs d’applications jouent un rôle important dans le développement des logiciels, en connectant l’interface utilisateur aux informations critiques contenues dans les bases de données en back-end. La plupart des applications hautement performantes s’appuient sur des serveurs d’applications pour exécuter la logique applicative et améliorer l’efficacité ainsi que la gestion.

Le marché mondial des serveurs d’applications web a considérablement progressé au cours des 30 dernières années et devrait continuer à croître au cours de la prochaine décennie. Selon Straits Research, sa valeur était estimée à 14,9 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 52,12 milliards USD d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 13,34 %.1

Le marché est également devenu plus diversifié, incluant des plateformes open source gratuites comme Apache, qui a alimenté plus de sites web que tout autre serveur dans le monde jusqu’en 20142, et des solutions plus complexes de niveau entreprise proposées par IBM et Oracle.

Le marché des serveurs d’applications étant très vaste et varié, les entreprises doivent prendre en compte de nombreux facteurs pour choisir celui qui correspond à leurs besoins. Les considérations les plus importantes sont les exigences de l’application qu’elles souhaitent développer, les ressources disponibles, les besoins métier et le langage de programmation préféré.