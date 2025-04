L’hébergement mutualisé est la forme la plus simple et la plus économique. Les ressources d’un serveur physique sont virtualisées et mises à la disposition de plusieurs locataires (utilisateurs ou comptes d’entreprise) à parts égales. L’hébergement mutualisé est idéal pour les sites et applications Web personnels de base qui ont peu de trafic, peu d’exigences techniques et des besoins limités en matière de performances ou de sécurité.

Néanmoins, étant donné que tous les locataires se voient attribuer une quantité limitée de la capacité d’un serveur donné, les fournisseurs ne permettent pas aux sites Web d’évoluer au-delà d’une certaine limite. De plus, l’hébergement mutualisé est le modèle d’hébergement sur serveur le plus exposé au phénomène de « voisin bruyant », qui se produit lorsque les applications de certains locataires consomment de manière inattendue plus de ressources que leur part, ce qui entraîne des problèmes de performance pour les autres locataires. Pour plus d’informations sur l’hébergement mutualisé, consultez les articles « Qu’est-ce que l’hébergement cloud ? » et « L’hébergement Web : une introduction ».