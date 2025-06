Qu’est-ce que l’hébergement dans le cloud ?

Contrairement à l’hébergement traditionnel, qui utilise un seul serveur pour déployer des applications et des sites Web, l’hébergement cloud s’appuie sur un réseau de serveurs cloud virtuels et physiques connectés, garantissant une plus grande flexibilité et évolutivité. Ainsi, si un serveur dans le cloud est saturé, le fournisseur de services cloud (CSP) peut exécuter votre site ou votre application sur un autre serveur.

L’hébergement cloud repose sur la virtualisation, qui fait appel à des logiciels pour créer une couche d’abstraction superposée au matériel informatique, permettant ainsi de diviser les composants matériels d’un seul ordinateur (tels que les processeurs, la mémoire et le stockage) en plusieurs machines virtuelles (VM). La virtualisation est fondamentale pour le cloud computing, car elle permet un usage efficace des ressources. Les utilisateurs du cloud peuvent ainsi acheter uniquement les ressources informatiques dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, et les faire évoluer de manière rentable.

Les services d’hébergement cloud sont généralement accessibles via une interface web conviviale, permettant de gérer les demandes logicielles, matérielles et de services en temps réel. Les mises à jour logicielles et matérielles peuvent également être automatisées.

Les exigences non fonctionnelles en matière d’évolutivité, de fiabilité et de haute disponibilité restent les mêmes dans les approches d’hébergement interne et dans le cloud. Cependant, l’hébergement cloud offre une réserve plus importante de ressources informatiques pour répondre à ces exigences avec un degré de confiance plus élevé.

L’évolutivité, la fiabilité et la haute disponibilité peuvent également être automatiquement adaptées aux exigences de la solution d’une entreprise. Appelée provisionnement de services adaptés aux applications, cette fonctionnalité est mise en œuvre via des environnements définis par logiciel (SDE). Les SDE provisionnent automatiquement et de manière dynamique les ressources informatiques, réseau et de stockage de données en fonction des besoins des applications, ce qui contribue à maximiser l’efficacité et à optimiser les services.