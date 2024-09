Les trois options d'hébergement les plus courantes, de la moins chère à la plus chère, sont les suivantes :

Hébergement partagé

Dans l'hébergement partagé, l'hébergeur héberge votre site Web et plusieurs autres (co-locataires) sur un ordinateur unique : vous partagez le processeur, la mémoire, l'espace de stockage et le logiciel du serveur Web (le logiciel qui fournit le contenu Web aux navigateurs qui le demandent).

Puisque vous partagez ces ressources avec les propriétaires d'autres sites Web, vous les payez moins cher. Cependant, même si l'unique ordinateur partagé est généralement très puissant, un trafic élevé inattendu vers l'un des sites hébergés peut priver les autres de ressources et les ralentir considérablement. De plus, si un site est victime d'un virus ou d'une attaque de sécurité, les autres sites sur le serveur peuvent être vulnérables.

L'hébergement partagé est un bon choix pour les sites Web et les blogues personnels, les petits sites commerciaux sans transactions (par exemple, un portefeuille de création) ou les sites non commerciaux. Pour plus informations sur l'hébergement partagé, consultez « Qu'est-ce que l'hébergement cloud ? ».

Hébergement sur un serveur privé virtuel (VPS) ou un VPS cloud

Dans le cadre de l'hébergement sur un VPS, votre site dispose de son propre serveur virtuel dédié. Comme avec l'hébergement partagé, vous partagez les ressources matérielles d'un seul ordinateur (dans la plupart des cas), mais avec beaucoup moins de co-locataires, et leurs problèmes – violations de sécurité et blocages – sont beaucoup moins susceptibles d'avoir un impact sur votre site.

Avec un VPS, vous contrôlez généralement tout votre système d'exploitation, votre CMS et les autres logiciels. Il constitue donc le meilleur choix pour héberger des applications Web personnalisées ou des logiciels Web (Software-as-a-Service, ou SaaS). Comme vous pouvez vous en douter, l'hébergement sur un VPS est plus coûteux que l'hébergement partagé.

Alors que l'hébergement VPS partage les ressources entre un nombre réduit de sites Web, à mesure que chaque site Web se développe et attire plus de trafic, il peut solliciter les ressources d'un seul ordinateur. C'est pourquoi de nombreux hébergeurs offrent l'hébergement VPS cloud, où chaque site partage les ressources combinées de plusieurs ordinateurs dans un centre de données unique (ou même dans des emplacements géographiques différents). Cet hébergement facilite la mise à l'échelle de la puissance de calcul, de la capacité de stockage et de la bande passante selon les besoins et renforce la résilience en cas de problèmes matériels ou de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

L'hébergement VPS ou VPS cloud est idéal pour la majorité des sites Web commerciaux.

En savoir plus sur l'hébergement VPS (Virtual Private Server).

Hébergement dédié

L'hébergement dédié donne un accès exclusif au matériel de votre serveur Web. Vous disposez du même contrôle sur le système et le logiciel d'application qu'avec l'hébergement VPS, mais comme votre site est le seul à utiliser le matériel, il s'exécute plus rapidement. En outre, votre site ne risque pas d'être impacté par les problèmes de performances ou de sécurité des autres sites Web.

L'hébergement dédié présente certains inconvénients : il s'agit de l'option la plus coûteuse, car votre site est le seul à utiliser le matériel. Si vous ne disposez pas du personnel pour gérer le serveur, vous devrez payer des frais supplémentaires au fournisseur de service pour qu'il s'en charge. L'hébergement dédié ne peut pas non plus être mis à l'échelle à la volée, car quelqu'un doit mettre physiquement à niveau le serveur en y augmentant la RAM, le stockage, etc, le cas échéant. Par conséquent, l'hébergement dédié ne convient généralement que lorsque des exigences de performances et de sécurité justifient le coût supplémentaire.

Les termes « serveur bare metal » et « serveur dédié » sont parfois utilisés indifféremment. Cependant les premiers offrent généralement des avantages comparables au cloud, tels que la mise en service en quelques minutes (et non pas en heures), la facturation par tranches horaires (et non pas mensuelle) et du matériel plus haut de gamme.

En savoir plus sur l'hébergement dédié et les serveurs bare metal.