L'avantage le plus évident pour l'adoption de WordPress pour votre site Web ou votre blogue est probablement sa facilité d'utilisation. Les créateurs de contenu peuvent rapidement apprendre à assembler de nouvelles pages ou de nouveaux articles de blogue et à modifier ceux qui existent déjà. Ils peuvent ajouter des images ou d'autres médias, incorporer des liens et bien plus encore, en seulement quelques clics. S'ils choisissent d'utiliser l'éditeur visuel, aucun code HTML ou autre codage n'est nécessaire.

Pour les utilisateurs un peu plus avancés, ou les personnes chargées de l'administration quotidienne, l'interface de WordPress facilite l'accomplissement de diverses autres tâches, notamment le changement de thème, l'approbation des commentaires des visiteurs sur les sites de blogue et l'examen des statistiques du site. Si vous intégrez des plug-ins supplémentaires, les utilisateurs peuvent affiner le contenu de référencement et effectuer des analyses plus détaillées à partir de la même interface unique.