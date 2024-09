Qu’est-ce qu’un virtual server ?

Avec l’augmentation de la demande de serveurs, l’essor du cloud computing et une tendance plus marquée vers des solutions de ressources plus écologiques, les virtual servers sont devenus un élément de base de l’hébergement de serveurs et des centres de données modernes. Les serveurs classiques nécessitent du matériel physique dédié pour gérer une workload, ce qui consomme de l’espace, de l’énergie et des ressources, même en cas d’inactivité. Les virtual servers, en revanche, permettent à un seul matériel d’héberger plusieurs serveurs, optimisant ainsi les ressources et réduisant les dépenses.