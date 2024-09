Si l'on retient le concept de « location », l'analogie la plus courante entre les différences entre l'hébergement partagé, l'hébergement VPS et l’hébergement dédié nous ramène aux différences qui existent entre les types d'hébergements :

L'hébergement partagé est comparable à des logements collectifs, où les locataires partagent des services tels que le parking, la laverie automatique et la piscine.

L'hébergement dédié s'apparente plus à la propriété d'une maison familiale, où tout, y compris la propriété elle-même, appartient et est dédié à un seul propriétaire.

L'hébergement VPS se situe quelque part entre les deux. Il est comparable à une maison mitoyenne ou une copropriété, où chaque occupant a davantage de ses services propres (blanchisserie, parking, etc.), et partage un espace vert, un club de sport et d'autres infrastructures physiques communes.

Hébergement partagé

L'hébergement partagé est la forme d'hébergement la plus basique et la plus rentable. Dans l'hébergement partagé, les ressources d'une machine physique sont mises à la disposition de tous les locataires dans des proportions égales. L'hébergement partagé est idéal pour les sites Web personnels de base et les applications Web qui ont peu de trafic, peu d'exigences techniques et des besoins limités en performances ou en sécurité.

Dans un modèle d'hébergement partagé, comme tous les locataires se voient attribuer une quantité limitée de la capacité d'un serveur, les fournisseurs ne permettent pas aux sites Web de s'étendre au-delà des limites du plan. Néanmoins, l'hébergement partagé est le modèle le plus sensible aux « voisins bruyants », c'est-à-dire aux locataires dont les applications consomment de manière inattendue plus que leur part de ressources, ce qui entraîne des problèmes de performances pour les autres locataires. Pour plus d'informations sur l'hébergement partagé, voir « Qu'est-ce que l'hébergement cloud ? » et « Hébergement Web : Introduction ».

Hébergement VPS

Comme nous l'avons déjà indiqué, l'hébergement VPS est une option supérieure à l'hébergement partagé. Dans l'hébergement VPS, les ressources partagées sont mises à la disposition d'un utilisateur final qui dispose d'un plus grand contrôle sur les spécifications du système, les systèmes d'exploitation invités et la pile de logiciels globale que dans le cas de l'hébergement partagé.

Il est important de noter que si l'hébergement VPS se situe entre l'hébergement partagé et l'hébergement dédié en termes de contrôle, de prix et de simplicité, il est le plus évolutif des trois modèles et le plus proche des machines virtuelles ou des serveurs virtuels proposés par la plupart des fournisseurs de cloud public.

Hébergement dédié

Contrairement à l'hébergement partagé et à l'hébergement VPS, l'hébergement dédié permet aux utilisateurs d'accéder à toutes les ressources matérielles d'un serveur. L'hébergement dédié offre les plus hauts niveaux d'isolement, de sécurité, de performances et de contrôle par rapport à l'hébergement VPS et à l'hébergement partagé.

L'hébergement dédié est également le plus cher des trois modèles en raison de la quantité de ressources matérielles allouées à un seul client. Il est également un peu plus difficile à mettre à l'échelle qu'un VPS, car cette opération nécessite que le fournisseur configure et fournisse de nouvelles ressources matérielles physiques.

Les termes « serveurs bare metal » et « serveurs dédiés » sont parfois utilisés indifféremment, mais les fournisseurs qui proposent des serveurs bare metal offrent généralement des caractéristiques plus proches de celles des clouds dans leurs serveurs dédiés, telles que l'allocation en quelques minutes (contre plusieurs heures), la facturation par incréments horaires (et non pas mensuelle) et la fourniture d'un matériel plus haut de gamme, notamment des unités de traitement graphique (GPU). (Voir « Les serveurs dédiés et les serveurs bare metal expliqués » pour une exploration complète de ces deux options.)