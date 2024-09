Le choix de CMS est très large. Chacun a sa propre vocation et propose des fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins de l’entreprise. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des systèmes proposés.

WordPress : initialement conçu pour la publication de blogs, ce système de gestion de contenu Web couvre actuellement de nombreux autres domaines. Le système de gestion open source peut être utilisé pour les sites Web, les portefeuilles professionnels, les magasins de commerce électronique et plus encore.

Drupal : de nombreuses entreprises du monde entier utilisent ce CMS open source pour créer et maintenir leur site Web. Facile d’accès, l’interface utilisateur vous permet de créer et de publier un nombre illimité de contenus.

Squarespace : contrairement aux CMS mentionnés ci-dessus, Squarespace est un système de gestion de contenu tout-en-un, ce qui signifie qu’un seul abonnement permet de tout faire, sans avoir besoin d’intégrations tierces. Il s’agit d’un CMS très utilisé par les petits commerces en ligne et physiques.

Joomla : ce CMS est un autre système open source qui permet de créer des sites Web et des applications en ligne. Il est optimisé pour le référencement et propose un nombre illimité de designs, ainsi que des fonctionnalités multilingues intégrées.

Shopify : cette plateforme e-commerce ne pourrait pas fonctionner sans son CMS. La plateforme est conçue pour les entreprises qui souhaitent créer leur boutique en ligne. Elles peuvent modifier et gérer différents types de contenus grâce à un seul et même système logiciel.

Adobe Experience Manager : le logiciel s’adresse aux spécialistes du marketing, ainsi qu’aux développeurs, et associe fonctionnalités CMS et DAM. Il convient aux entreprises à la recherche d’une plateforme unique pour gérer leurs contenus, actifs numériques, inscriptions numériques, formulaires, etc.

Salesforce CMS : ce CMS hybride permet aux entreprises de créer et de diffuser leurs contenus sur tout type d’appareil, et de le personnaliser selon les besoins du client. Le logiciel est multilingue et peut être exécuté sur le Web ou sur une application.

Wix : cette plateforme Web est un logiciel qui permet aux créateurs et aux entreprises de créer et de gérer leur site Web sans avoir besoin de savoir coder. La plateforme associe fonctionnalités SEO et outils de marketing avancés.