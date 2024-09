Qu’est-ce que la gestion des actifs numériques ?

Le DAM aide les organisations du monde entier à maintenir les droits d’accès, le contrôle et l’intégrité de leurs actifs numériques, et ce à de nombreuses fins. La mise en œuvre du DAM en tant que solution globale centralisée connectée aux stratégies d’entreprise et fonctionnelles peut fournir une expérience client plus cohérente et plus percutante.

Selon Forrester, « plus de deux tiers des entreprises cherchent à diffuser leur contenu plus efficacement. Loin de voir le DAM comme une solution ponctuelle, les entreprises à succès l’intègrent désormais dans leurs stratégies d’expérience numérique et de contenu ». 1 Découvrez IBM Aspera on Cloud, un service hébergé pensé pour accélérer et fiabiliser le transfert, ainsi que le partage de vos fichiers et jeux de données, quels que soient leur type et leur taille, dans un environnement cloud hybride.

Avec IBM Aspera Connect, effectuez des transferts de fichiers à grande vitesse, à partir d’un navigateur, vers et depuis les clients et applications web IBM Aspera. De plus, l’utilisation d’IBM Aspera FASP High-Speed Transport pour les données en masse constitue une alternative optimale au transport traditionnel basé sur le protocole TCP. IBM Aspera propose une solution DAM rapide, fiable et efficace pour répondre à vos besoins en matière de gestion des actifs.