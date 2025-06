Le cloud ou le fournisseur d’hébergement installe chaque VPS sur une machine physique qui exécute plusieurs VPS. Bien que les VPS partagent un hyperviseur et du matériel sous-jacent, chaque VPS exécute son propre système d’exploitation (comme Microsoft Windows, Linux ou Ubuntu) ainsi que ses propres applications. Chaque VPS se réserve également sa propre partie des ressources de la machine, notamment la mémoire, le calcul, l’espace disque et la bande passante du processeur. Bien que les clients partagent les ressources du serveur physique, ils sont isolés les uns des autres et ont accès à leurs propres ressources dédiées.

Un VPS offre des niveaux de performance, de flexibilité et de contrôle qui se situent quelque part entre ceux fournis par l’hébergement partagé multilocataire et l’hébergement dédié à locataire unique. Bien qu’il puisse sembler contre-intuitif que l’agencement VPS multilocataire soit appelé « privé », en particulier lorsque des options à locataire unique sont disponibles, le terme « VPS » est le plus couramment utilisé par les fournisseurs d’hébergement traditionnels pour le distinguer de l’hébergement partagé, un modèle d’hébergement où toutes les ressources matérielles et logicielles d’une machine physique sont partagées à parts égales entre plusieurs utilisateurs.

À l’autre extrémité du spectre, certains fournisseurs de services cloud, notamment Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et IBM Cloud, garantissent un niveau d’isolation et de confidentialité de l’hébergement supérieur à celui d’un serveur cloud mutualisé. Les deux modèles les plus courants sont les hôtes dédiés et les instances dédiées. Dans les deux cas, l’utilisateur a accès à des ressources virtuelles et profite généralement d’un hyperviseur géré, mais il le fait sur un matériel dédié à locataire unique.

Les différences entre les fournisseurs peuvent être véritablement importantes lorsque l’on examine les cas d’utilisation des serveurs privés virtuels. Pour les fournisseurs d’hébergement traditionnels, un VPS présente un bon équilibre entre coût, flexibilité, évolutivité et contrôle (entre l’hébergement partagé et l’hébergement dédié). Ces qualités en font un excellent choix pour le commerce électronique, les applications à trafic modéré ou intense, les serveurs de messagerie, la gestion des ressources client (CRM) , etc.

Mais en dehors de cela, les serveurs virtuels des principaux fournisseurs de cloud public sont plus robustes et plus riches en fonctionnalités. Ils sont à la base du cloud computing moderne et constituent le fondement de l’hébergement des serveurs et des centres de données modernes dans le monde. Ils sont capables de gérer des workloads beaucoup plus diversifiées et évolutives que les configurations traditionnelles sur site. Ils peuvent également réduire le nombre de serveurs physiques nécessaires, ce qui abaisse les coûts matériels et d’autres coûts informatiques. Les serveurs virtuels réduisent également les coûts énergétiques, car ils nécessitent moins d’énergie pour fonctionner et se refroidir.

Selon un rapport de l’International Market Analysis Research and Consulting Group (IMARC Group), le marché mondial des serveurs privés virtuels a atteint 4,5 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 13,3 milliards de dollars en 2032, affichant un taux de croissance de 12,4 % au cours de cette période.1