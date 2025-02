Qu’est-ce que l’hébergement web ?

Les sites Web sont créés à partir de fichiers, de code, d’images et d’applications, tous devant être stockés sur des serveurs. Les hébergeurs Web fournissent, configurent et maintiennent les serveurs physiques ou virtuels qui stockent les ressources nécessaires à la création et au fonctionnement des sites Web, ainsi que d’autres fonctionnalités.

Les particuliers, les petites entreprises, les startups, les grandes entreprises et même les administrations publiques utilisent des plateformes d’hébergement Web. Les fournisseurs proposent généralement divers services, notamment le stockage évolutif, le calcul, la bande passante, les protocoles de sécurité, les sauvegardes, l’assistance technique, ainsi que d’autres options personnalisables pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Certains proposent également des services tels que l’enregistrement et la configuration DNS ou l’accès à un réseau de distribution de contenu (CDN).

Il est courant que les plateformes d'hébergement web offrent plusieurs types de forfaits, avec des niveaux de service adaptés aux besoins spécifiques des clients. Le coût global est déterminé par plusieurs facteurs, dont :





La quantité d'espace de stockage et la puissance de calcul alloués à l'organisation





Le niveau de partage des ressources informatiques avec d'autres sites ou l'isolation de ces ressources pour limiter les impacts d’autres sites qui les partagent





Les fonctionnalités et services supplémentaires proposés (comme le nombre de boîtes e-mail incluses avec le nom de domaine, ou les fonctionnalités de blogging)





Le niveau de contrôle et de flexibilité offert (par exemple, le choix du système d’exploitation ou du système de gestion de contenu, ou encore la compatibilité avec des applications Web spécifiques)





La mesure dans laquelle l'organisation gère elle-même son site ou laisse le prestataire s'en charger

Par exemple, une organisation peut opter pour une approche complètement autonome en gérant elle-même la création, la configuration et la maintenance de son site, tout en ne louant que l'espace serveur nécessaire pour héberger les fichiers et applications du site. Ces organisations peuvent choisir de demander un accès root, ce qui leur permet de modifier la configuration et le système à un niveau plus avancé. Elles peuvent également opter pour une approche de service complet, incluant la création, la conception et la gestion du marketing numérique, du serveur de messagerie, de l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) et de la sécurité du site, en plus de l'hébergement.