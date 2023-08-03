Balises
Comment les organisations peuvent-elles mesurer efficacement un processus de suivi de la santé des applications ?

Aujourd'hui, les entreprises exigent que tous les employés, toutes les applications et tous les processus travaillent de manière coordonnée pour générer de la valeur. Les entreprises dépendent de plus en plus de leur pile technologique (qui comprend la totalité de leurs interfaces réseau, processeurs, machines virtuelles, informations de système d'exploitation et applications installées) pour fournir un service cohérent à l'utilisateur final. Cela signifie que les entreprises ont particulièrement besoin que leurs applications logicielles fonctionnent de manière optimale, car elles sont souvent une source d'avantage concurrentiel.

Qu’est-ce que le suivi de la santé des applications ?

C’est également pour cette raison que la surveillance de la santé de l’application est si critique pour les entreprises modernes. La surveillance de la santé de l'application est un processus de diagnostic qui consiste à identifier les problèmes de santé de l'application et à créer un plan de résolution avant qu'ils ne se transforment en problèmes plus importants pour une entreprise.

Les entreprises ne peuvent pas risquer des temps d'arrêt inutiles et non planifiés ou des latences accrues en raison de la défaillance ou de la sous-performance d'une application. Les dépendances inhérentes aux applications peuvent signifier qu’une défaillance peut avoir des effets en cascade sur l’ensemble de l’offre de service. Il est donc critique d’investir dans la surveillance de la santé des applications et de s’assurer que vos applications peuvent répondre aux exigences quotidiennes d’une entreprise. Étant donné que toute interruption de ce flux peut avoir des conséquences importantes sur les résultats de l'entreprise et ses relations client, il est important de donner la priorité au suivi de l'application dans les organisations modernes.

Le suivi de la santé de l'application partage certaines similitudes avec le suivi de la performance de l'application, qui surveille les expériences en ligne comme le temps de chargement, le temps de réponse et le temps de fonctionnement et la disponibilité. Si les deux améliorent le fonctionnement des applications pour les utilisateurs finaux, le suivi de la santé des applications concerne principalement le fonctionnement de l'application, tandis que le suivi des performances des applications se concentre également sur l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur.

Sept indicateurs permettant d'évaluer le succès relatif de votre processus de suivi de la santé de vos applications

Les entreprises doivent disposer d'un plan complet pour garantir le bon fonctionnement de leurs applications, mais l'un des éléments clés de tout processus de contrôle de la santé des applications est la collecte de données. Les applications peuvent être défaillantes ou peu performantes pour diverses raisons. Il est donc essentiel de surveiller plusieurs indicateurs clés de santé et de performance afin d'éviter de détecter trop tardivement les problèmes de performance. C’est pourquoi de nombreuses organisations tentent de gérer l’état de santé de leurs applications et de suivre les indicateurs clés grâce à des rapports de santé avancés.

Voici sept indicateurs importants qui permettent d'évaluer le succès relatif de votre processus de surveillance de la santé des applications :

  1. Disponibilité et temps de fonctionnement des applications : il s'agit de la durée pendant laquelle un point de terminaison (tel qu'un appareil mobile, un ordinateur ou une machine virtuelle) peut accéder à une application et l'utiliser. Les temps d'arrêt des logiciels représentent un risque organisationnel important, car ils diminuent la satisfaction des clients et peuvent entraîner la violation d'un accord de niveau de service avec les utilisateurs finaux. Le respect du temps de fonctionnement des applications est devenu plus difficile récemment, car de nombreuses applications sont connectées et beaucoup d'entre elles utilisent les API des fournisseurs pour extraire des ressources externes. Les entreprises doivent savoir quand les problèmes de performance surviennent et comment les résoudre.
  2. Temps de lancement de l’application et temps de réponse : il s’agit du temps de chargement initial de l’application et du temps de réponse aux demandes ou aux requêtes des utilisateurs. Par exemple, un utilisateur ouvre une application, qui interroge les serveurs pour afficher l’écran d’accueil de l’application. Une application qui prend beaucoup de temps à s'ouvrir réduira la satisfaction client et sera peut-être le signe d'un problème plus important. C'est pourquoi les entreprises ont besoin de contrôles de santé automatisés et en temps réel pour évaluer le temps de réponse des applications, afin de pouvoir apporter les modifications nécessaires aux fonctionnalités si le seuil de réponse de l'application est inférieur aux taux acceptables. Les entreprises qui connaissent leurs temps de réponse sont mieux à même d'élaborer des stratégies de remédiation proactives avant que l'application ne tombe en panne.
  3. Utilisation des ressources : il s’agit du pourcentage de ressources disponibles qu’une application utilise à un moment donné. Certaines applications gourmandes en ressources peuvent avoir un impact sur les performances dans d’autres domaines. Vous avez probablement déjà rencontré des problèmes de ce type, par exemple, lorsque votre ordinateur est lent parce que vous avez plusieurs applications ouvertes ou qu'une application est surchargée (comme un navigateur avec des dizaines d'onglets ouverts).
  4. Le nombre et la gravité des cas et des problèmes : il est également important d'identifier la gravité de chaque incident et l'impact de sa défaillance ou de sa sous-performance sur l'ensemble du système. Le suivi de la santé des applications influence souvent la gestion des incidents et des problèmes, ce qui implique la résolution des problèmes détectés lors de la surveillance de la santé des applications.
  5. Temps moyen de détection (MTTD) : il peut s’agir d’une milliseconde ou de plusieurs jours pour détecter qu’une application a échoué ou a commencé à faire défaut au-delà d’une marge acceptable. Le MTTD (également appelé temps moyen de découverte) mesure le temps moyen nécessaire pour identifier qu’une application ou une partie du système informatique a échoué. Idéalement, une entreprise a mis en place des notifications automatisées ou des graphiques de visualisation des données et des workflows afin qu’une intervention humaine puisse avoir lieu pour identifier rapidement les problèmes.
  6. Temps moyen de réparation (MTTR) : le MTTR mesure le temps moyen nécessaire pour réparer un système ou un équipement en cas de défaillance. Le MTTR suit le délai entre le moment où la défaillance se produit et le moment où l’application fonctionne à nouveau correctement. Le MTTR est un indicateur essentiel à surveiller, car il permet de suivre l'efficacité des efforts de réparation, un élément clé du temps de fonctionnement ou de la disponibilité des applications.
  7. Le nombre d’incidents de cybersécurité : l'étude d’IBM trouve que le coût moyen mondial d’une violation de données est de 4,45 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 15 % en 3 ans. Depuis le début de la pandémie, on a observé une multiplication par près de sept des attaques de spear phishing. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une application peut échouer ou être peu performante, mais l'une des plus préoccupantes est qu'elle échoue en raison d'une menace externe liée à la cybersécurité. L’utilisation d’outils de suivi pour détecter les problèmes de sécurité potentiels tels que les injections de logiciels malveillants, le déni de service distribué (DDoS) et autres peut améliorer la santé globale des applications.

Les entreprises dépendent de leurs applications pour améliorer l'efficacité de leurs opérations et fournir des services à leurs clients. La meilleure façon d'améliorer la santé des applications est de suivre un processus rigoureux qui identifie et suit les indicateurs clés qui éclairent les performances des applications individuelles et fournissent une vue globale de l'ensemble du système.

