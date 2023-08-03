Aujourd'hui, les entreprises exigent que tous les employés, toutes les applications et tous les processus travaillent de manière coordonnée pour générer de la valeur. Les entreprises dépendent de plus en plus de leur pile technologique (qui comprend la totalité de leurs interfaces réseau, processeurs, machines virtuelles, informations de système d'exploitation et applications installées) pour fournir un service cohérent à l'utilisateur final. Cela signifie que les entreprises ont particulièrement besoin que leurs applications logicielles fonctionnent de manière optimale, car elles sont souvent une source d'avantage concurrentiel.
C’est également pour cette raison que la surveillance de la santé de l’application est si critique pour les entreprises modernes. La surveillance de la santé de l'application est un processus de diagnostic qui consiste à identifier les problèmes de santé de l'application et à créer un plan de résolution avant qu'ils ne se transforment en problèmes plus importants pour une entreprise.
Les entreprises ne peuvent pas risquer des temps d'arrêt inutiles et non planifiés ou des latences accrues en raison de la défaillance ou de la sous-performance d'une application. Les dépendances inhérentes aux applications peuvent signifier qu’une défaillance peut avoir des effets en cascade sur l’ensemble de l’offre de service. Il est donc critique d’investir dans la surveillance de la santé des applications et de s’assurer que vos applications peuvent répondre aux exigences quotidiennes d’une entreprise. Étant donné que toute interruption de ce flux peut avoir des conséquences importantes sur les résultats de l'entreprise et ses relations client, il est important de donner la priorité au suivi de l'application dans les organisations modernes.
Le suivi de la santé de l'application partage certaines similitudes avec le suivi de la performance de l'application, qui surveille les expériences en ligne comme le temps de chargement, le temps de réponse et le temps de fonctionnement et la disponibilité. Si les deux améliorent le fonctionnement des applications pour les utilisateurs finaux, le suivi de la santé des applications concerne principalement le fonctionnement de l'application, tandis que le suivi des performances des applications se concentre également sur l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur.
Les entreprises doivent disposer d'un plan complet pour garantir le bon fonctionnement de leurs applications, mais l'un des éléments clés de tout processus de contrôle de la santé des applications est la collecte de données. Les applications peuvent être défaillantes ou peu performantes pour diverses raisons. Il est donc essentiel de surveiller plusieurs indicateurs clés de santé et de performance afin d'éviter de détecter trop tardivement les problèmes de performance. C’est pourquoi de nombreuses organisations tentent de gérer l’état de santé de leurs applications et de suivre les indicateurs clés grâce à des rapports de santé avancés.
Voici sept indicateurs importants qui permettent d'évaluer le succès relatif de votre processus de surveillance de la santé des applications :
Les entreprises dépendent de leurs applications pour améliorer l'efficacité de leurs opérations et fournir des services à leurs clients. La meilleure façon d'améliorer la santé des applications est de suivre un processus rigoureux qui identifie et suit les indicateurs clés qui éclairent les performances des applications individuelles et fournissent une vue globale de l'ensemble du système.
Vos applications peuvent mieux répondre aux besoins des utilisateurs grâce à IBM Instana Observability. Accélérez les pipelines CI/CD pour fournir des applications plus rapidement et réduire les coûts grâce à une observabilité des applications entièrement automatisée et au contexte nécessaire pour prendre des mesures intelligentes et garantir les performances des applications.
Vous souhaitez mettre l’IA au service de votre entreprise ? Découvrez comment IBM® Cloud et Red Hat facilitent la personnalisation, le déploiement et la mise à l’échelle de l’IA. Le tout en une seule session ! Participez au webinaire et bâtissez votre voie vers la réussite de l’IA.
Ce rapport IDC montre comment les entreprises relèvent les défis les plus complexes de la migration vers le cloud et ce qui fonctionne.
Explorez le Magic Quadrant 2024 pour les CDBMS et repérez les fournisseurs qui proposent des écosystèmes de données haute performance et adaptés à l’hybride.
En appliquant IBM Watson Discovery, watsonx Assistant et watsonx.ai sur IBM Cloud, l’entreprise d’EdTech a non seulement amélioré l’expérience d’apprentissage de ses clients, mais a également obtenu des avantages métier significatifs.
Découvrez les solutions de migration vers le cloud d’IBM, conçues pour rationaliser votre parcours en la matière. Découvrez les différents types de migration, les stratégies et les avantages qui favorisent l’efficacité, l’évolutivité et l’innovation.
Explorez les principales différences entre les solutions de cloud public, privé et hybride d’IBM. Identifiez le modèle de cloud qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise en termes de flexibilité, de sécurité et d’évolutivité.
Créez votre compte IBM Cloud gratuit et accédez à plus de 40 produits toujours gratuits, y compris les API IBM Watson.
Déverrouillez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.
Libérez tout le potentiel de l’IA et du cloud hybride avec la plateforme sécurisée et évolutive d’IBM. Commencez par explorer nos solutions adaptées à l’IA ou créez un compte pour accéder à des produits et services toujours gratuits.