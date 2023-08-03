C’est également pour cette raison que la surveillance de la santé de l’application est si critique pour les entreprises modernes. La surveillance de la santé de l'application est un processus de diagnostic qui consiste à identifier les problèmes de santé de l'application et à créer un plan de résolution avant qu'ils ne se transforment en problèmes plus importants pour une entreprise.

Les entreprises ne peuvent pas risquer des temps d'arrêt inutiles et non planifiés ou des latences accrues en raison de la défaillance ou de la sous-performance d'une application. Les dépendances inhérentes aux applications peuvent signifier qu’une défaillance peut avoir des effets en cascade sur l’ensemble de l’offre de service. Il est donc critique d’investir dans la surveillance de la santé des applications et de s’assurer que vos applications peuvent répondre aux exigences quotidiennes d’une entreprise. Étant donné que toute interruption de ce flux peut avoir des conséquences importantes sur les résultats de l'entreprise et ses relations client, il est important de donner la priorité au suivi de l'application dans les organisations modernes.

Le suivi de la santé de l'application partage certaines similitudes avec le suivi de la performance de l'application, qui surveille les expériences en ligne comme le temps de chargement, le temps de réponse et le temps de fonctionnement et la disponibilité. Si les deux améliorent le fonctionnement des applications pour les utilisateurs finaux, le suivi de la santé des applications concerne principalement le fonctionnement de l'application, tandis que le suivi des performances des applications se concentre également sur l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur.