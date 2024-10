Bonnes pratiques pour la surveillance des applications

IBM Instana Observability et IBM Turbonomic peuvent vous aider à optimiser la surveillance et les performances de vos applications.

La plateforme d’observabilité en temps réel entièrement automatisée d’Instana va au-delà des solutions traditionnelles de surveillance des performances des applications et replace les données de performance dans leur contexte pour une prévention, une identification et une résolution rapides des problèmes. Instana fournit automatiquement et en continu des données de haute fidélité avec une granularité à la seconde près et des traces de bout en bout, avec le contexte des dépendances logiques et physiques provenant des appareils mobiles, du web, des applications et de l’infrastructure.

La plateforme d’optimisation des coûts du cloud hybride IBM Turbonomic est conçue pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos dépenses en ressources applicatives en fournissant automatiquement à vos applications exactement ce dont elles ont besoin pour fonctionner. (Fini le surprovisionnement !)

Avec ses solutions qui permettent de gagner du temps et d’optimiser les coûts, Turbonomic vous permet d’éliminer les incertitudes liées aux ressources. Vous pouvez automatiser de façon continue, en temps réel et sans intervention humaine les actions critiques qui fournissent à vos applications les ressources de calcul, de stockage et de réseau dont elles ont besoin, le tout de façon proactive, avec une efficacité maximale et à chaque couche de la pile.