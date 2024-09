Les organisations ont toujours été soucieuses de garantir la fiabilité, la sécurité et l’efficacité de leur infrastructure informatique. C’était relativement simple avant l’adoption de l’infrastructure cloud, car tous les composants étaient statiques. Bien que certains outils de surveillance de l’infrastructure traditionnels aient une intégration limitée avec les services cloud, ils nécessitent toujours la récupération manuelle des indicateurs de d’infrastructure.

Avec IBM Instana Observability, la surveillance de l’infrastructure offre des capacités de surveillance, d’alerte et de résolution automatisées alimentées par l’IA pour une visibilité en temps réel inégalée sur les applications, les services et les composants d’infrastructure complexes et distribués. Cela inclut les serveurs, les conteneurs, les bases de données et plus encore. Ainsi, les équipes disposent de toutes les données et du contexte dont elles ont besoin pour éviter les temps d’arrêt, optimiser l’utilisation des ressources et améliorer la productivité et l’expérience globales des utilisateurs.