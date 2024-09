La migration de vos applications, de votre infrastructure et de vos services vers le cloud n’est pas suffisante pour assurer le succès de votre feuille de route de transformation numérique. Vous avez besoin d’une stratégie efficace de surveillance du cloud qui utilise des outils robustes pour suivre les indicateurs clés de performance, tels que le temps de réponse, l’utilisation des ressources et les taux d’erreur, afin d’identifier les problèmes potentiels qui pourraient affecter vos ressources cloud.

IBM Instana Observability offre une visibilité complète et en temps réel de l’état général de vos environnements cloud. Il permet à vos équipes informatiques de surveiller et de gérer de manière proactive vos ressources cloud sur plusieurs plateformes, comme AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform. L’analyse et le dépannage automatiques des performances permettent d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes avant qu’ils n’affectent les utilisateurs finaux.

Grâce à des analyses et à des rapports intelligents, vous obtenez des analyses en temps réel pour optimiser les performances des applications et de l’infrastructure, l’utilisation des ressources et l’expérience utilisateur.