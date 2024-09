Les conteneurs sont basés sur une technologie open source et offrent une vitesse de développement inégalée qui permet aux entreprises de créer, déployer et faire évoluer rapidement de nouveaux services commerciaux, sur site ou dans le cloud. Cependant, cette rapidité s'accompagne de problèmes que les outils de surveillance existants ne peuvent gérer. Dans les environnements conteneurisés, tels que les conteneurs Linux et Docker, les systèmes de visibilité et de surveillance sont essentiels non seulement pour maintenir l’intégrité des applications, mais aussi pour maximiser l’agilité et l’efficacité, et donc pour obtenir un retour sur investissement complet dans les applications conteneurisées.

La surveillance des conteneurs avec IBM Instana Observability offre une solution de surveillance des conteneurs qui relève ces défis et fournit une visibilité automatique continue avec un contexte complet sur toutes les couches techniques : les hôtes, les conteneurs, les intergiciels et les microservices en cours d'exécution. Les outils et tableaux de bord de surveillance des conteneurs permettent une observabilité automatique de chaque conteneur, la pile technologique complète qui s'y trouve et les applications qui s'exécutent par-dessus.