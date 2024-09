Une base de données aux performances médiocres peut ralentir vos applications et même provoquer des pannes, ce qui se traduit non seulement par une expérience médiocre pour l’utilisateur final, mais aussi par une baisse importante de votre chiffre d’affaires et par une réputation écornée. Pour maintenir une infrastructure d'application performante, vous avez besoin d'outils de surveillance de base de données conçus pour détecter et résoudre proactivement les problèmes de performance des bases de données dans les environnements applicatifs modernes.

Grâce à la surveillance des bases de données d'IBM Instana Observability, vous pouvez optimiser les performances des bases de données en utilisant des indicateurs clés pour détecter et traiter automatiquement les goulots d'étranglement tels que les requêtes coûteuses ou lentes. Grâce àl'observabilité en temps réel de la base de données, vous pouvez identifier les requêtes problématiques dans votre flux et avoir accès à toutes les données de traçage et à tous les indicateurs dont vous avez besoin pour garantir que vos applications critiques pour votre entreprise fonctionnent toujours de manière optimale.