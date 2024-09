Nous avons commencé par installer un agent, puis tout a commencé à fonctionner correctement.

« Pendant l’établissement de la preuve de concept, nous avons pu obtenir des informations très utiles dès la première utilisation, explique M. Arvonen. J’ai pu voir toutes les chaînes d’appels représentées sur un axe temporel, ce qui était vraiment impressionnant. »

L’équipe d’Enento était ravie de disposer d’une visibilité complète de ses conteneurs, mais aussi de pouvoir gagner autant de temps.

« Au cours des deux premiers jours, j’ai découvert que nous avions un manque de ressources à un endroit que je n’avais pas remarqué, explique Jenni Huovinen, architecte système chez Enento. Cela m’a beaucoup impressionnée. »

Pour aider les équipes à se concentrer sur les indicateurs les plus adaptés à leurs besoins, Enento a créé des vues personnalisées de services spécifiques à l’aide des fonctionnalités Perspectives d’application de la solution Instana. En outre, pour assurer une meilleure disponibilité et des services sans erreur, Enento envoie les alertes intelligentes de la solution à ses équipes, les aidant à répondre aux problèmes dès qu’ils surviennent.

« Je n’ai plus besoin de chercher les problèmes et de me creuser la tête, explique Mme Huovinen. Je reçois une alerte et je trouve immédiatement de quoi il s’agit, car je peux voir la pile et revenir en arrière étape par étape, regarder à l’intérieur du cluster et savoir ce qu’il s’y passe. Cela a été le plus grand avantage. »