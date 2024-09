Les solutions de gestion des performances des applications (APM) d’IBM surveillent l’ensemble de votre pile d’applications tout en fournissant des informations en temps réel sur vos environnements applicatifs. IBM Instana® Observability et IBM Turbonomic Application Resource Management fonctionnent de concert pour automatiser la découverte, la cartographie et la configuration sans intervention humaine. Ces solutions permettent également de fournir un dépannage basé sur l’IA afin de prévoir les incidents, d’automatiser la remédiation et de mener des actions spécifiques et automatisables.