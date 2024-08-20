Qu’est-ce que la réponse aux incidents ?

L’objectif de la réponse aux incidents est de prévenir les cyberattaques avant qu’elles ne se produisent, et de minimiser les coûts et les perturbations de l’activité résultant des cyberattaques qui se produisent. La réponse aux incidents est la partie technique de la gestion des incidents, qui comprend également la gestion exécutive, RH et juridique d'un incident grave.

Idéalement, une organisation définit les processus et les technologies de réponse aux incidents dans un plan formel de réponse aux incidents (IRP) qui précise comment les différents types de cyberattaques doivent être identifiés, contenus et résolus.

Un plan de réponse aux incidents efficace peut aider les équipes de réponse aux incidents cybernétiques à détecter et à contenir les cybermenaces, à restaurer les systèmes affectés et à réduire les pertes de revenus, les amendes réglementaires et autres coûts.

Le rapport d'IBM sur le coût d'une violation de données a révélé que le fait de disposer d'une équipe de réponse aux incidents et de plans formels de réponse aux incidents permet aux organisations de réduire le coût d'une violation de près d'un demi-million de dollars américains (473 706 USD) en moyenne.