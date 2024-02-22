Qu’est-ce que la gestion des incidents ?

Les incidents peuvent causer divers problèmes aux entreprises, des temps d’arrêt à la perte de données. Une bonne gestion des incidents permet d’allier efficience et efficacité pour résoudre tous types d’incidents en limitant les interruptions et se préparer à mieux faire face aux incidents.

Tirant son origine du centre d’assistance informatique, la gestion des incidents a longtemps servi d’interface principale entre l’équipe d’exploitation informatique (ITOps) et l’utilisateur final. Face au progrès et à la complexité croissante des technologies, la manière dont les entreprises abordent l’identification des incidents et la réponse à ces derniers a changé. Cette pratique, qui autrefois consistait à aider les utilisateurs à résoudre les problèmes, est devenue un processus permettant d’assurer une disponibilité constante des applications et d’accélérer les efforts d’amélioration continue.