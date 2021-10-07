Qu’est-ce que la gestion des services informatiques (ITSM) ?

Il existe de nombreux processus ITSM dont une organisation peut avoir besoin pour fournir des services informatiques de qualité aux utilisateurs. Voici quelques-uns des processus les plus couramment adoptés :

Gestion des incidents

Pour l’ITSM, un incident est une panne ou une interruption de service non planifiée. La gestion des incidents consiste à y répondre afin de rétablir le service tout en minimisant l’impact sur les utilisateurs et les processus métier.

Gestion des problèmes

La gestion des problèmes intervient lorsque plusieurs incidents sont liés à la même cause racine. L’ITSM définit la manière dont le service informatique enquête sur les problèmes, les analyse et les élimine pour éviter qu’ils ne se reproduisent.



Gestion des changements

La gestion des changements consiste à mettre en place de bonnes pratiques pour minimiser le risque d’interruption des services informatiques, de non-conformité, ou tout autre type de risque associé à la modification des systèmes essentiels.

Gestion des configurations

La gestion des configurations consiste à suivre les éléments de configuration des composants matériels et logiciels. Un outil tel qu’une base de données de gestion des configurations peut servir de référentiel central pour l’ensemble des actifs informatiques et des relations qui existent entre eux.

Gestion des demandes de service

Les demandes de service peuvent concerner les nouveaux actifs, autorisations ou licences, et émaner des collaborateurs, des clients ou des partenaires. La gestion des demandes de service consiste à déterminer la méthode la plus efficace et la plus précise pour honorer ou rejeter ces demandes, souvent en associant automatisation et libre-service.

Catalogue de services

Un catalogue de services est un répertoire intégré à la gestion des demandes de service. Accessible par le biais d’un menu ou d’un portail, il liste les services informatiques mis à la disposition des utilisateurs au sein de l’entreprise.

Gestion des connaissances

La gestion des connaissances consiste à identifier, organiser, stocker et diffuser l’information au sein de l’entreprise. Une base de connaissances consultable en libre-service est essentielle pour assurer une bonne gestion des connaissances. Elle facilite l’accès de chaque utilisateur au sein de l’entreprise aux ressources : problèmes liés aux services informatiques et solutions associées, indicateurs, documentation, informations techniques, etc.

Gestion des niveaux de service

La gestion des niveaux de service consiste à créer, suivre et gérer le cycle de vie d’un accord de niveau de service (SLA). Un SLA est un contrat entre les professionnels de l’informatique et leurs clients qui détermine le niveau requis ou souhaité d’un service, ainsi que les conséquences en cas de non-respect de cet objectif.

Centre de services informatiques

Dans l’ITSM, le centre de services informatiques est le point de contact central pour traiter et gérer chaque incident, problème ou demande. Plus qu’un simple centre d’assistance, il permet également de gérer les licences logicielles, les prestataires de services, la tarification et les contrats avec les tiers, ainsi que la maintenance des portails en libre-service et des bases de connaissances.