Quels sont les avantages du ChatOps ?

Le ChatOps est une composante émergente du DevOps et de l’ITOps. Nous expliquons ici comment ses fonctionnalités permettent de développer l’esprit d’équipe et accélèrent le développement logiciel, ainsi que la résolution des incidents.

Les opérations de chat (ChatOps) consistent à associer clients de chat et outils de chat en temps réel pour faciliter le développement logiciel et les opérations. Également connu sous le nom de « collaboration axée sur la conversation » ou de « DevOps axé sur la conversation », le ChatOps est conçu pour assurer un échange de messages instantané, rapide et simple entre les membres des équipes de développement. Tout au long de l’expérience ChatOps, un chatbot accepte des commandes formulées dans un langage simple et initie des actions avec les applications en arrière-plan (via API) pour optimiser les opérations informatiques (ITOps) et les opérations de développement (DevOps).

 

 

Quels sont les avantages du ChatOps ?

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités de communication, le ChatOps permet d’éliminer les silos d’information qui entravent la collaboration interfonctionnelle et la prise de décision proactive. En conséquence, l'ensemble des équipes profitent des avantages suivants :

  • Automatisation : permet la détection et l’exécution en temps réel des commandes, ainsi que la mise à jour de la console.
  • Collaboration : supprime les silos et les barrières de communication entre les équipes et les services.
  • Engagement : favorise et maintient une culture d'équipe distribuée afin d'harmoniser la communication et la prise de décision.
  • Productivité : améliore les processus métier grâce à la fourniture d’informations en temps réel.
  • Sécurité et conformité : fournit une documentation sur les tâches actuelles et historiques afin de renforcer la sécurité et la réglementation.
  • Transparence : aligne les statuts des projets de communication et de documentation.

Individuellement et collectivement, ces avantages renforcent en fin de compte le DevOps et l’ITOps en accélérant la communication entre les équipes, ce qui raccourcit les pipelines de développement et accélère la réponse aux incidents.

Comment déployer un environnement ChatOps

Le déploiement d'un environnement ChatOps nécessite l'utilisation des types d'outils suivants :

  • Système de notification permettant d’envoyer des alertes aux salles de discussion en cas d’incident.
  • Client de chat (par exemple, Slack et Microsoft Teams) pour exécuter les commandes préprogrammées.
  • Outils DevOps préexistants (intégrés à l’environnement ChatOps) pour améliorer le suivi des tickets et automatiser les workflows de résolution des incidents.

Une fois ces outils ChatOps acquis, un environnement efficace peut être mis en œuvre en trois phases :

Phase 1 : établir la communication

Le ChatOps permet aux équipes de dialoguer pour aborder les problèmes, explorer les solutions et ensuite s’accorder sur une résolution finale avant de la proposer au client.

Phase 2 : constituer les groupes

Le ChatOps permet des discussions de groupe simples, ainsi que le partage de captures d’écran, de vidéos des problèmes et de fichiers (par exemple, journal, configuration, sortie de commande). Le client ChatOps peut stocker les messages, afin que toutes les personnes ajoutées au groupe puissent consulter les échanges précédents pour se mettre (et rester) « au courant ».

Phase 3 : mettre en place les canaux

Lorsqu’un incident majeur survient, certains outils de chat créent automatiquement des canaux spécifiques. Vous pouvez également configurer des listes d’affectation afin que les membres concernés de l’équipe soient automatiquement invités à rejoindre le canal pour développer les solutions.

Bonnes pratiques de ChatOps

Le ChatOps est une composante importante de l’ITOps et du DevOps, essentielle au développement d’environnements informatiques. Voici les bonnes pratiques pour une mise en œuvre et une utilisation du ChatOps qui garantissent sa durabilité :

  • Rechercher une plateforme de chat : choisir une plateforme qui assure la cohérence entre le Web, mobile et le bureau.
  • Rechercher un chatbot : sélectionner un chatbot compatible avec les applications en arrière-plan, qui accepte les commandes en langage simple et utilise les connexions API.
  • Écrire et déployer des scripts personnalisés : intégrer un chatbot avec des applications cloud qui proposent un back-end API pour le déploiement du code.
  • Utiliser des scripts et des plug-in communautaires : autoriser l’accès des chatbots à la gestion du code source, aux plateformes d’intégration continue (CI), aux déclencheurs de déploiement, etc.
  • Développer la configuration : étendre les capacités du chatbot et sécuriser grâce aux restrictions de commande.
  • Développer une culture orientée chatbot : démocratiser l’utilisation du chatbot — communiquer autour des avantages et afficher ses récompenses.

Dans l’ensemble, ces bonnes pratiques contribuent à renforcer l’automatisation, à améliorer la transparence, à développer des processus d’équipe et à créer des opportunités pour améliorer le développement logiciel.

Cas d’utilisation avantageux du ChatOps

Selon la phase de votre mise en œuvre et vos intentions liées à la création d’un environnement ChatOps, les cas d’utilisation peuvent profiter à votre entreprise :

  • Contrôle d’accès et sécurité : de nombreuses entreprises mettent en œuvre le ChatOps pour ses fonctionnalités d’engagement agiles. L’architecture de communication complexe améliore le contrôle d’accès aux projets, ce qui permet des opérations de sécurité par chat à long terme (ChatSecOps).
  • Déploiement d’applications : le ChatOps améliore la visibilité des pipelines de développement d’applications au sein des équipes DevOps. Cela les aide à envisager collectivement les options de déploiement et à orchestrer leurs choix en conséquence.
  • Gestion des incidents : en matière de détection, de réponse et de résolution, le ChatOps est un outil inestimable. Il tient les équipes informées et met automatiquement à jour les tickets tout au long du workflow de résolution.
  • Livraison continue (CD) : le ChatOps intègre les processus DevOps, ITOps et automatisation dans un seul et même workflow. Il relie la communication de l’équipe, le développement de pipeline et les tâches opérationnelles pour faciliter la livraison continue des applications.

AIOps et ChatOps

Les opérations d’IA (AIOps) consistent à appliquer l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l’ITOps et le DevOps. L’AIOps tire parti du ChatOps pour accroître la visibilité des données dans les environnements informatiques, analyse les données critiques pour identifier les incidents, et informe automatiquement les équipes informatiques des problèmes, des causes racines et des solutions recommandées. La combinaison AIOps-ChatOps optimise la communication et la collaboration afin d’aider les équipes à résoudre les incidents plus rapidement.

Avec un marché récemment estimé entre 900 millions et 1,5 milliard de dollars, l’AIOps enregistre un taux de croissance annuel composé d’environ 15 % entre 2020 et 2025. Cette croissance garantit que l’AIOps et le ChatOps continueront d’améliorer le cycle de vie des applications et de favoriser la livraison continue de solutions au fil du temps.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

En utilisant le machine learning (ML) et le traitement automatique du langage naturel (NLP), IBM Cloud Pak for Watson AIOps met en corrélation des données structurées et des données non structurées en temps réel pour révéler des informations cachées afin d'identifier les causes racines et de recommander des solutions plus rapidement. Ces informations et recommandations sont ensuite transmises en temps réel à ChatOps pour une mise en œuvre rapide.

Parmi les autres avantages, on retrouve les suivants :

  • Intégration de la chaîne d’outils : se connecte à toutes les plateformes de travail collaboratif et envoie des alertes directement à votre outil de communication ChatOps préféré. 
  • Centricité des applications : permet aux équipes d'intégrer les processus et de les gérer de manière collaborative, ce qui améliore l'expérience ChatOps et l'intelligence DevOps.
  • Informations exploitables : fournit des informations holistiques qui mettent en évidence les corrélations, la causalité et l’identification des schémas. Cela permet aux équipes de tirer parti du ChatOps pour hiérarchiser les problèmes et les processus de résolution.
  • Synthèse intelligente : offre une vue claire des anomalies, avec des liens vers des sources fiables pour une investigation et une résolution plus rapides. Plusieurs équipes peuvent accéder aux mêmes données pour mettre en œuvre conjointement les solutions recommandées.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps est l'outil idéal pour remédier de manière proactive aux incidents via une analyse rapide des données dans les environnements informatiques. Il tire parti de la chaîne d’outils ITOps pour maximiser l’efficacité de la résolution et la résilience. Grâce à la synthèse des données, IBM Cloud Pak for Watson AIOps offre une vue complète des applications et des environnements informatiques, ce qui permet de supprimer les silos et d'accélérer la résolution des problèmes.
