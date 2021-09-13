Quels sont les avantages du ChatOps ?

Les opérations de chat (ChatOps) consistent à associer clients de chat et outils de chat en temps réel pour faciliter le développement logiciel et les opérations. Également connu sous le nom de « collaboration axée sur la conversation » ou de « DevOps axé sur la conversation », le ChatOps est conçu pour assurer un échange de messages instantané, rapide et simple entre les membres des équipes de développement. Tout au long de l’expérience ChatOps, un chatbot accepte des commandes formulées dans un langage simple et initie des actions avec les applications en arrière-plan (via API) pour optimiser les opérations informatiques (ITOps) et les opérations de développement (DevOps).
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités de communication, le ChatOps permet d’éliminer les silos d’information qui entravent la collaboration interfonctionnelle et la prise de décision proactive. En conséquence, l'ensemble des équipes profitent des avantages suivants :
Individuellement et collectivement, ces avantages renforcent en fin de compte le DevOps et l’ITOps en accélérant la communication entre les équipes, ce qui raccourcit les pipelines de développement et accélère la réponse aux incidents.
Le déploiement d'un environnement ChatOps nécessite l'utilisation des types d'outils suivants :
Une fois ces outils ChatOps acquis, un environnement efficace peut être mis en œuvre en trois phases :
Le ChatOps permet aux équipes de dialoguer pour aborder les problèmes, explorer les solutions et ensuite s’accorder sur une résolution finale avant de la proposer au client.
Le ChatOps permet des discussions de groupe simples, ainsi que le partage de captures d’écran, de vidéos des problèmes et de fichiers (par exemple, journal, configuration, sortie de commande). Le client ChatOps peut stocker les messages, afin que toutes les personnes ajoutées au groupe puissent consulter les échanges précédents pour se mettre (et rester) « au courant ».
Lorsqu’un incident majeur survient, certains outils de chat créent automatiquement des canaux spécifiques. Vous pouvez également configurer des listes d’affectation afin que les membres concernés de l’équipe soient automatiquement invités à rejoindre le canal pour développer les solutions.
Le ChatOps est une composante importante de l’ITOps et du DevOps, essentielle au développement d’environnements informatiques. Voici les bonnes pratiques pour une mise en œuvre et une utilisation du ChatOps qui garantissent sa durabilité :
Dans l’ensemble, ces bonnes pratiques contribuent à renforcer l’automatisation, à améliorer la transparence, à développer des processus d’équipe et à créer des opportunités pour améliorer le développement logiciel.
Selon la phase de votre mise en œuvre et vos intentions liées à la création d’un environnement ChatOps, les cas d’utilisation peuvent profiter à votre entreprise :
Les opérations d’IA (AIOps) consistent à appliquer l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l’ITOps et le DevOps. L’AIOps tire parti du ChatOps pour accroître la visibilité des données dans les environnements informatiques, analyse les données critiques pour identifier les incidents, et informe automatiquement les équipes informatiques des problèmes, des causes racines et des solutions recommandées. La combinaison AIOps-ChatOps optimise la communication et la collaboration afin d’aider les équipes à résoudre les incidents plus rapidement.
Avec un marché récemment estimé entre 900 millions et 1,5 milliard de dollars, l’AIOps enregistre un taux de croissance annuel composé d’environ 15 % entre 2020 et 2025. Cette croissance garantit que l’AIOps et le ChatOps continueront d’améliorer le cycle de vie des applications et de favoriser la livraison continue de solutions au fil du temps.
En utilisant le machine learning (ML) et le traitement automatique du langage naturel (NLP), IBM Cloud Pak for Watson AIOps met en corrélation des données structurées et des données non structurées en temps réel pour révéler des informations cachées afin d'identifier les causes racines et de recommander des solutions plus rapidement. Ces informations et recommandations sont ensuite transmises en temps réel à ChatOps pour une mise en œuvre rapide.
Parmi les autres avantages, on retrouve les suivants :
IBM Cloud Pak for Watson AIOps est l'outil idéal pour remédier de manière proactive aux incidents via une analyse rapide des données dans les environnements informatiques. Il tire parti de la chaîne d’outils ITOps pour maximiser l’efficacité de la résolution et la résilience. Grâce à la synthèse des données, IBM Cloud Pak for Watson AIOps offre une vue complète des applications et des environnements informatiques, ce qui permet de supprimer les silos et d'accélérer la résolution des problèmes.
