Quels sont les avantages du ChatOps ?

Le déploiement d'un environnement ChatOps nécessite l'utilisation des types d'outils suivants :

Système de notification permettant d’envoyer des alertes aux salles de discussion en cas d’incident.

permettant d’envoyer des alertes aux salles de discussion en cas d’incident. Client de chat (par exemple, Slack et Microsoft Teams) pour exécuter les commandes préprogrammées.

(par exemple, Slack et Microsoft Teams) pour exécuter les commandes préprogrammées. Outils DevOps préexistants (intégrés à l’environnement ChatOps) pour améliorer le suivi des tickets et automatiser les workflows de résolution des incidents.

Une fois ces outils ChatOps acquis, un environnement efficace peut être mis en œuvre en trois phases :

Phase 1 : établir la communication

Le ChatOps permet aux équipes de dialoguer pour aborder les problèmes, explorer les solutions et ensuite s’accorder sur une résolution finale avant de la proposer au client.

Phase 2 : constituer les groupes

Le ChatOps permet des discussions de groupe simples, ainsi que le partage de captures d’écran, de vidéos des problèmes et de fichiers (par exemple, journal, configuration, sortie de commande). Le client ChatOps peut stocker les messages, afin que toutes les personnes ajoutées au groupe puissent consulter les échanges précédents pour se mettre (et rester) « au courant ».

Phase 3 : mettre en place les canaux

Lorsqu’un incident majeur survient, certains outils de chat créent automatiquement des canaux spécifiques. Vous pouvez également configurer des listes d’affectation afin que les membres concernés de l’équipe soient automatiquement invités à rejoindre le canal pour développer les solutions.