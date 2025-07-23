8 minutes
La sécurité réseau est le domaine de la cybersécurité qui vise à protéger les réseaux informatiques et les systèmes de communication contre les cybermenaces et les cyberattaques internes et externes.
Aujourd’hui, le réseau informatique constitue l’épine dorsale de la plupart des entreprises, qu’il s’agisse d’outils facilitant la communication et la collaboration des employés, d’applications complexes, d’opérations métier cloud natives, voire même d’infrastructures mondiales. Les réseaux modernes, ainsi que les outils et les solutions qui les sécurisent, sont essentiels à la réussite des plus grandes entreprises du monde.
Selon un rapport récent, le marché mondial des solutions de sécurité réseau est important et se développe à un rythme soutenu. Estimé à 24 milliards de dollars USD en 2024, il devrait continuer de croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14 % pour atteindre 73 milliards de dollars d’ici 2032.1
Les réseaux informatiques, ou « réseaux » tout court, sont des systèmes d'appareils interconnectés qui communiquent entre eux, partagent des données et échangent des ressources. Les appareils sont connectés au sein du réseau par diverses méthodes : Ethernet, sans fil (Wi-Fi), cellulaire et autres. Une fois la connexion établie, ils doivent suivre un ensemble de règles appelées « protocoles de communication », qui régissent la manière dont ils échangent des données. Les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et les routeurs comptent parmi les périphériques les plus utilisés dans les réseaux informatiques.
Aujourd'hui, les réseaux informatiques sous-tendent presque tous les aspects de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de faciliter la mobile workforce, de soutenir les réseaux sociaux ou d'alimenter le système financier mondial. Lorsqu'ils sont piratés, les coûts sont élevés.
Selon le Rapport sur le coût d’une violation de données en 2024 publié par IBM, le coût moyen d’une violation de données à l’échelle mondiale était de 4,9 millions de dollars, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente et le total le plus élevé jamais enregistré.
Comme tout autre aspect de l’infrastructure informatique, le cloud computing a fondamentalement changé les réseaux. Il remplace l’infrastructure réseau matérielle sur site par des ressources de calcul virtualisées, fournies à la demande via Internet.
Jusqu'au début des années 2000, les entreprises privilégiaient les infrastructures informatiques, le matériel et les logiciels sur site, qui pouvaient être conservés dans des locaux appartenant à l'entreprise et gérés par celle-ci. Cependant, les avantages du cloud, notamment sa scalabilité améliorée, sa flexibilité et son potentiel de réduction des coûts, ont entraîné un changement radical. Aujourd'hui, plus de 60 % des données d'entreprise sont stockées dans le cloud et le marché mondial du cloud computing représente près de mille milliards de dollars.2
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
En adoptant de nouvelles technologies telles que le cloud computing, l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO), les entreprises augmentent la surface d’attaque que les pirates sont susceptibles d’exploiter. Chaque année, les cyberattaques complexes (logiciels malveillants comme les chevaux de Troie, hameçonnage, rançongiciels, ingénierie sociale et attaques par déni de service distribué, ou DDoS) coûtent des millions aux entreprises.
Les bonnes pratiques et solutions de sécurité réseau sont pensées pour répondre à trois objectifs principaux :
La segmentation du réseau, qui consiste à diviser un réseau en segments plus petits, permet aux entreprises de mieux contrôler les données et les utilisateurs du réseau. Cela permet de réduire la taille de la surface d’attaque, ainsi que le nombre d’options dont les pirates disposent pour obtenir un accès non autorisé.
L’authentification à étapes (MFA) permet de vérifier l’identité des utilisateurs grâce à deux ou plusieurs éléments distincts (par exemple, mot de passe et reconnaissance faciale). En matière de sécurité réseau, la MFA assure une couche de protection supplémentaire, en plus du mot de passe de l’utilisateur, pour empêcher les acteurs malveillants d’accéder aux données sensibles.
Les réseaux privés virtuels (VPN) sont des services qui établissent des connexions sécurisées et chiffrées pour échanger des données et des ressources sur Internet. La sécurité réseau repose sur les VPN pour masquer l’adresse IP des appareils, c’est-à-dire leur emplacement au sein du réseau, afin que l’activité des utilisateurs soit plus difficile à suivre.
Les VPN jouent un rôle essentiel dans l’évolution du télétravail, puisqu’ils permettent aux utilisateurs d’accéder aux informations et aux ressources de l’entreprise où qu’ils soient dans le monde. Cet accès comprend le travail sur des réseaux Wi-Fi publics, dans des endroits tels que les cafés ou les bureaux satellites.
Le Zero Trust, une stratégie de sécurité moderne conçue pour le cloud, vise à protéger individuellement les connexions utilisateur au réseau, au lieu de faire confiance implicitement à tous les membres.
Avant la généralisation du cloud computing, la sécurité réseau était axée sur la protection des points de terminaison (appareils qui se connectent au réseau et échangent des informations), mais cette approche s’est avérée moins efficace dans les environnements cloud.
Même les meilleurs solutions et systèmes de sécurité réseau seront inefficaces si les équipes chargées de les mettre en œuvre ne sont pas régulièrement formées et soumises à des tests rigoureux.
Les entreprises doivent s’assurer que les utilisateurs du réseau connaissent bien les politiques de sécurité, également appelées « protocoles de sécurité ». Ils doivent également connaître les mesures à prendre lorsqu’ils pensent détecter une violation de données.
Outre les bonnes pratiques, les entreprises emploient un large éventail de systèmes et d’outils de sécurité conçus pour protéger le réseau contre les cyberattaques. Ces solutions permettent également de réduire les dommages en cas de violation.
Un pare-feu est un logiciel ou un matériel qui empêche le trafic suspect d’entrer ou de sortir d’un réseau tout en laissant passer le trafic légitime. Les pare-feux peuvent être déployés à la périphérie d’un réseau ou utilisés en interne afin de diviser ceux de plus grande taille en sous-réseaux plus petits. De cette manière, si une partie est compromise, les pirates informatiques ne peuvent pas accéder au reste du réseau.
Les solutions de contrôle d’accès au réseau identifient et autorisent les utilisateurs. Autrement dit, elles déterminent qui est autorisé à accéder au réseau et ce que la personne peut y faire. L’authentification consiste à vérifier l’identité de l’utilisateur et à s’assurer qu’il dispose des autorisations appropriées pour accéder à telle ou telle ressource du réseau.
Les solutions NAC sont souvent utilisées pour mettre en œuvre les politiques de contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), selon lequel les droits d’accès des utilisateurs dépendent de leur poste.
Les solutions de sécurité cloud protègent les centres de données, les applications et autres actifs cloud contre les cyberattaques. La plupart des solutions de sécurité cloud sont tout simplement des mesures de sécurité réseau standard (par exemple, pare-feux, NAC et VPN) que l’on applique aux environnements cloud. De nombreux fournisseurs cloud intègrent les contrôles de sécurité dans leurs services, ou les proposent sous forme de modules complémentaires.
Les systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDPS), parfois appelés « systèmes de prévention des intrusions », analysent le trafic entrant à la recherche de menaces. Ces outils viennent améliorer les systèmes de détection d’intrusion (IDS), qui se contentaient de signaler les activités suspectes à des fins d’examen.
Les systèmes IDPS se distinguent par leur capacité à répondre automatiquement aux violations possibles en bloquant le trafic ou en réinitialisant la connexion.
La sécurité des applications (AppSec) englobe les systèmes et les processus sur lesquels les équipes de sécurité s’appuient pour protéger les applications des cyberattaques. Comme la plupart des entreprises d’aujourd’hui utilisent des applications pour assurer leurs fonctions principales ou pour traiter les données sensibles, ces applications sont souvent une cible privilégiés des cybercriminels. Sachant, en plus, que de nombreuses applications professionnelles sont hébergées dans les clouds publics, les pirates peuvent exploiter leurs vulnérabilités pour pénétrer dans le réseau privé de l’entreprise.
Parmi les exemples courants d’outils de sécurité des applications, on trouve les pare-feu d’applications web, l’autoprotection des applications d’exécution, ainsi que les tests statiques et dynamiques de sécurité des applications.
L’hameçonnage, qui consiste à envoyer des e-mails frauduleux pour amener les utilisateurs à communiquer des données sensibles, est l’une des cybermenaces les plus courantes et les plus efficaces. Divers outils et systèmes de sécurité des e-mails, comme les filtres anti-spam et le chiffrement des messages, aident les entreprises à neutraliser les tentatives d’hameçonnage les plus courantes. Certains outils de sécurité des e-mails plus avancés sont équipés de bacs à sable, c’est-à-dire des environnements isolés où les professionnels de la sécurité peuvent inspecter les pièces jointes aux e-mails sans exposer l’ensemble du réseau à leur contenu.
Bien que les outils suivants ne soient pas des outils de sécurité réseau à proprement parler, les administrateurs les utilisent souvent pour protéger les zones et les actifs des réseaux.
La prévention des pertes de données (DLP) fait référence à un ensemble de stratégies et d’outils de sécurité informatique qui empêchent le vol ou la fuite accidentelle de données sensibles. Cette approche regroupe des politiques de sécurité et des technologies spécialisées qui suivent les flux de données, chiffrent les informations sensibles et déclenchent des alertes en cas de détection d’activités suspectes.
Les solutions de sécurité des terminaux protègent les appareils que les pirates tentent d’utiliser pour se faufiler dans le réseau. Les logiciels antivirus peuvent détecter et détruire les chevaux de Troie, les logiciels espions et autres logiciels malveillants installés sur un appareil avant qu'ils ne se propagent sur le réseau.
La sécurité numérique englobe diverses solutions et politiques de sécurité qui permettent aux entreprises de protéger leur réseau, leurs utilisateurs et leurs actifs contre différents types de menaces.Les solutions de sécurité numérique comme les passerelles Web sécurisées, les pare-feux d’application Web et les logiciels antivirus bloquent le trafic suspect et évitent aux utilisateurs de se connecter à des applications malveillantes.
L’analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA) associe analyse du comportement et machine learning (ML) pour signaler les activités suspectes. L’UEBA permet de détecter les menaces internes et les tentatives de piratage de compte visant à obtenir un accès non autorisé aux systèmes ou aux données.
Alors que la fréquence et le coût des cyberattaques augmentent, les entreprises de toutes tailles et issues de divers secteurs sont à la recherche de nouvelles solutions de sécurité réseau. Voici les principaux avantages offerts par ses dernières.
Les solutions et les bonnes pratiques de sécurité réseau permettent aux entreprises de se prémunir contre un large éventail de cybermenaces. Voici les cinq cas d’utilisation les plus courants.
Les menaces persistantes avancées (APT) sont des cybermenaces qui restent inaperçues au sein du système ou du réseau pendant de longues périodes, pendant que les pirates volent des données sensibles, font du cyberespionnage ou sabotent les systèmes informatiques.
Les APT sont très dommageables parce qu’elles sont conçues pour passer inaperçues pendant longtemps, ce qui les rend difficiles à détecter et à neutraliser, même par les solutions de sécurité réseau les plus avancées.
La gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) permet aux entreprises d’identifier et de traiter les menaces et les vulnérabilités avant qu'elles ne perturbent leur activité.
En matière de sécurité réseau, les systèmes SIEM aident les équipes à détecter toute irrégularité dans le comportement des utilisateurs et le trafic réseau susceptible d’indiquer une cyberattaque.
En plus d’empêcher tout accès non autorisé, les solutions de sécurité réseau doivent garantir que les utilisateurs autorisés pourront accéder aux ressources dont ils ont besoin. Les prestataires tiers, par exemple, doivent pouvoir se connecter aux réseaux, souvent à distance, sans compromettre l’intégrité de ces derniers.
Pour empêcher les acteurs malveillants d’obtenir un accès à distance non autorisé, les systèmes de sécurité réseau associent MFA, segmentation du réseau et mise en œuvre efficace des politiques.
L’IA générative est une IA qui crée des contenus originaux (textes, images et vidéos) à la demande de l’utilisateur. Dans un contexte où de plus en plus d’entreprises cherchent à multiplier les applications qu’elles exploitent, le risque d’exposer les données sensibles augmente.
C’est là qu’entrent en jeu les solutions de sécurité réseau telles que les navigateurs Web qui automatisent l’application des politiques pour empêcher utilisateurs de partager des données personnelles avec les applications d’IA générative.
Obtenez des informations précieuses pour vous préparer et réagir plus rapidement et plus efficacement aux cyberattaques avec IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Découvrez pourquoi IBM a été désigné comme acteur majeur et obtenez des informations qui vous permettront de sélectionner le fournisseur de services de conseil en cybersécurité le mieux adapté aux besoins de votre organisation.
Découvrez comment l’environnement de la sécurité actuel évolue, comment faire face aux défis de l’IA générative et comment tirer pleinement parti de sa résilience.
Comprenez les dernières menaces et renforcez vos défenses cloud avec le rapport IBM X-Force sur le paysage des menaces dans le cloud.
Découvrez comment la sécurité des données permet de protéger les informations numériques contre l’accès non autorisé, la corruption et le vol tout au long de leur cycle de vie.
Transformez votre programme de sécurité avec le portefeuille de solutions le plus complet.
Transformez votre entreprise et gérez les risques avec des services de conseil en cybersécurité, de cloud et de sécurité gérée.
Accélérez et précisez le travail des équipes de sécurité, et rendez-les plus productives grâce à des solutions de cybersécurité cyberalimentées par l’IA.
Que vous ayez besoin de solutions de sécurité des données, de gestion des points de terminaison ou de gestion des identités et des accès (IAM), nos experts sont prêts à travailler avec vous pour atteindre une excellente posture de sécurité. Transformez votre entreprise et maîtrisez vos risques avec un leader mondial de la cybersécurité, du cloud et des services de sécurité gérés.
1. Network security market size, Fortune Business Insights, juin 2025
2. 55 cloud computing statistics for 2025, Spacelift, juillet 2025