Les réseaux informatiques, ou « réseaux » tout court, sont des systèmes d'appareils interconnectés qui communiquent entre eux, partagent des données et échangent des ressources. Les appareils sont connectés au sein du réseau par diverses méthodes : Ethernet, sans fil (Wi-Fi), cellulaire et autres. Une fois la connexion établie, ils doivent suivre un ensemble de règles appelées « protocoles de communication », qui régissent la manière dont ils échangent des données. Les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et les routeurs comptent parmi les périphériques les plus utilisés dans les réseaux informatiques.

Aujourd'hui, les réseaux informatiques sous-tendent presque tous les aspects de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de faciliter la mobile workforce, de soutenir les réseaux sociaux ou d'alimenter le système financier mondial. Lorsqu'ils sont piratés, les coûts sont élevés.

Selon le Rapport sur le coût d’une violation de données en 2024 publié par IBM, le coût moyen d’une violation de données à l’échelle mondiale était de 4,9 millions de dollars, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente et le total le plus élevé jamais enregistré.