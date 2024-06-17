Qu’est-ce que la continuité des activités ?

Sans un plan de continuité des activités, les entreprises s'exposent à une multitude d'incidents. Lorsque la pandémie de Covid a frappé en 2020, 51 % des entreprises à travers le monde n'avaient pas de plan de continuité en place.1

Cette lacune au niveau de la gestion de la continuité des activités (BCM) peut s'avérer coûteuse. Par exemple, en 2023, le coût moyen d'une violation de données était estimé à 4,45 millions de dollars USD, selon le rapport 2023 d'IBM sur le coût d’une violation de données.2 Suite à une telle perte, il peut être difficile pour les entreprises de se remettre. Plus de 40 % des entreprises ne rouvriront jamais après avoir subi une catastrophe.3 Investir dans un plan de continuité des activités permet de réaliser des économies à long terme, car des stratégies de reprise sont déjà en place avant même que la menace ne se concrétise.