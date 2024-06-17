Qu’est-ce que la continuité des activités ?

La continuité des activités fait référence à la capacité d'une organisation à maintenir ses fonctions critiques, à minimiser les perturbations et à reprendre ses opérations normales avec un temps d'arrêt minimal en cas de crise. Ces crises peuvent inclure des cyberattaques, des pannes d'équipements ou de la chaîne d'approvisionnement, des catastrophes naturelles, des coupures de courant, ainsi que d'autres événements imprévus.
Sans un plan de continuité des activités, les entreprises s'exposent à une multitude d'incidents. Lorsque la pandémie de Covid a frappé en 2020, 51 % des entreprises à travers le monde n'avaient pas de plan de continuité en place.1
Cette lacune au niveau de la gestion de la continuité des activités (BCM) peut s'avérer coûteuse. Par exemple, en 2023, le coût moyen d'une violation de données était estimé à 4,45 millions de dollars USD, selon le rapport 2023 d'IBM sur le coût d’une violation de données.2 Suite à une telle perte, il peut être difficile pour les entreprises de se remettre. Plus de 40 % des entreprises ne rouvriront jamais après avoir subi une catastrophe.3 Investir dans un plan de continuité des activités permet de réaliser des économies à long terme, car des stratégies de reprise sont déjà en place avant même que la menace ne se concrétise.
Un plan de continuité des activités (PCA) décrit les étapes qu'une organisation doit suivre pour restaurer ses opérations normales en cas de sinistre. Les PCA adoptent une approche globale, visant à préparer les entreprises à faire face à une large gamme de menaces potentielles.
Bien que les PCA et les PRS soient tous deux des plans d’urgence, ils abordent la gestion de crise de manière différente. Alors que la gestion de la continuité des activités se concentre sur la préparation de manière plus globale, un plan de reprise après sinistre (PRS) cible spécifiquement la protection des données et des systèmes informatiques en cas d’incident.
Les PCA représentent une stratégie proactive visant à maintenir les fonctions critiques avant, pendant et immédiatement après une interruption. Les plans de reprise après sinistre, quant à eux, sont une stratégie réactive conçue pour répondre efficacement aux catastrophes et s’en remettre.
Ces deux plans sont souvent gérés séparément, mais une approche coordonnée entre les PCA et les PRS peut renforcer la résilience opérationnelle d’une entreprise.
Lorsqu'un incident imprévu survient, un plan de continuité des activités peut indiquer la voie à suivre et structurer les processus de réponse et de reprise.
Voici quelques avantages dont les entreprises peuvent bénéficier en investissant dans un plan de continuité des activités robuste :
Un événement catastrophique peut entraîner des temps d'arrêt perturbateurs, plongeant les équipes dans le chaos alors qu'elles tentent de rétablir les systèmes. Un programme de continuité des activités permet de minimiser ces interruptions grâce à un plan de gestion de crise et des procédures d'urgence bien établies, réduisant ainsi le temps nécessaire pour retrouver un fonctionnement normal.
Une fois les fonctions critiques restaurées, les équipes peuvent se concentrer sur le rétablissement des processus métier normaux. Un PCA définit un objectif de délai de reprise (RTO), qui est le temps nécessaire pour rétablir les processus opérationnels après un incident imprévu. Mettre en œuvre des PCA rigoureusement testés et fixant un RTO réaliste peut aboutir à une reprise rapide des activités, renforçant ainsi la confiance des clients, des investisseurs et des parties prenantes.
Les interruptions d'activité peuvent avoir un coût élevé : chaque minute d'arrêt des systèmes peut se traduire par une perte de revenus. La gestion de la continuité des activités peut significativement réduire les coûts de reprise. Par exemple, les entreprises peuvent investir dans des solutions de cybersécurité, telles que l'IA de sécurité et l'automatisation, dans le cadre de leur plan de continuité des activités, permettant ainsi une économie moyenne de 1,76 million de dollars USD selon le rapport 2023 d'IBM sur le coût d’une violation de données.2 Un PCA peut également réduire les répercussions sur la réputation qui pourraient découler d'une interruption.
La continuité des activités peut même constituer une exigence réglementaire, notamment dans des secteurs tels que la santé et les finances personnelles. Mettre en place un PCA solide est crucial pour les entreprises opérant dans ces domaines, car cela leur permet de se conformer aux normes réglementaires.
Lorsqu'il s'agit d'élaborer un plan de continuité des activités, chaque organisation possède des besoins spécifiques. Bien qu'il n'existe pas de cadre universel pour toutes les entreprises, voici quatre étapes pour créer un PCA efficace :
L’analyse d’impact sur l’entreprise (BIA) est une composante clé de la gestion des risques et constitue la première étape du processus de planification. Elle consiste à évaluer les différentes fonctions de l’entreprise pour identifier les risques, les menaces et les vulnérabilités potentielles. La BIA inclut également une estimation de la probabilité de survenance de ces événements et de leur impact potentiel sur les opérations, afin que les entreprises puissent définir leurs priorités en conséquence.
Pour chaque menace identifiée, les entreprises doivent concevoir une réponse adaptée. Il est crucial que cette réponse inclue des protocoles clairs et des actions détaillées pour faire face à la menace.
Différents événements nécessitent des niveaux de réponse différents. Par exemple, en cas de panne de courant ou de cyberattaque provoquant une interruption de service, une entreprise peut avoir besoin de rétablir en priorité l’infrastructure informatique essentielle, puis de remettre en service d’autres applications importantes par la suite.
Cette étape intègre également les considérations technologiques, notamment la définition d’un objectif de point de récupération (RPO). Le RPO d’une entreprise correspond à la quantité de données qu’elle peut se permettre de perdre en cas de sinistre tout en étant capable de les récupérer. En fonction de leur RPO, les entreprises peuvent envisager des outils de sauvegarde et de restauration des données. Ces outils permettent de restaurer les données perdues, de stocker les données hors site dans un centre de données distant grâce à des solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre, ou de recourir à des services tiers, comme la reprise après sinistre en tant que service (DRaaS).
Au cours de cette étape, les dirigeants et les parties prenantes désignent les membres clés de l'équipe qui seront responsables de la mise en œuvre du plan et guideront les efforts de réponse et de reprise. Un PCA efficace définit clairement les responsabilités de chaque membre de l'équipe et précise les ressources nécessaires pour accomplir leurs missions. Il inclut également les coordonnées des membres de l'équipe, ainsi que des moyens de communication alternatifs en cas d'interruption de la connectivité.
Pour garantir la solidité d'un PCA, les entreprises doivent le soumettre à des tests réguliers et à des révisions continues. La formation est essentielle pour sensibiliser les employés aux menaces potentielles, tandis que des essais fréquents basés sur des scénarios réalistes peuvent aider à identifier les points faibles et les opportunités d'amélioration. En testant et en affinant régulièrement leur plan de continuité des activités, les entreprises s'assurent d'être aussi bien préparées que possible lorsqu'une catastrophe réelle survient.
