Gravité et probabilité du risque : les responsables de l’usine savent que les inondations importantes peuvent répandre de l’eau non traitée dans les rues et les voies navigables publiques de la ville. La gravité de ce risque et sa probabilité compte tenu de la tempête imminente sont jugées « élevées ».

Déclencheur : l’ouragan se rapproche de la ville, il se trouve désormais à moins de 160 km et les vents sont supérieurs au seuil jugé « sûr ». Le plan d’urgence de l’usine est mis en œuvre.

Réaction : tous les travailleurs nécessaires sont rappelés à l’usine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et des mesures sont prises pour traiter le plus d’eau possible avant l’arrivée de l’ouragan. Selon le plan, toute l’eau restante sera pompée dans des réservoirs conçus pour résister à un ouragan. Lorsque le vent atteint une certaine vitesse, l’usine ferme et tous les travailleurs sont évacués.