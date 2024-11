Ils jouent un rôle essentiel dans l'élaboration d'un plan de sécurité global qui contribue à garantir aux parties prenantes, aux clients et aux investisseurs que l'entreprise opère de manière responsable. Les entreprises qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour assurer leur préparation s'exposent à divers risques, notamment des pertes de données coûteuses, des temps d’arrêt, des sanctions financières et des atteintes à leur réputation.

Voici quelques-uns des avantages dont peuvent profiter les entreprises qui investissent dans la création d’un PRS solide :

Des temps d’arrêt plus courts

De nos jours, bon nombre des grandes entreprises s’appuient fortement sur la technologie pour leurs opérations normales. Lorsqu’un incident imprévu perturbe le cours normal des activités, cela peut coûter des millions. La nature très médiatisée des cyberattaques et la durée fréquemment analysée de leurs temps d’arrêt peuvent également entraîner une perte de confiance des clients et des investisseurs. Des PRS fiables et rigoureusement testés aident les entreprises à reprendre leurs activités rapidement et en douceur après un incident imprévu.

Réduction des coûts de reprise

La reprise après un incident peut s’avérer coûteuse. Selon le récent rapport d’IBM sur le coût des violations de données, le coût moyen d’une violation en 2023 était de 4,45 millions de dollars, soit une augmentation de 15 % par rapport aux trois années précédentes. Les entreprises ayant mis en place des PRS fiables peuvent considérablement réduire les coûts liés à la reprise d’activité et aux autres retombées associées à un incident non planifié. Le même rapport a révélé qu’en moyenne, les organisations qui utilisent largement l’IA et l’automatisation de la sécurité économisent 1,76 million de dollars par rapport à celles qui ne le font pas.

Diminution de la cyberassurance

En raison de l’ampleur et de la fréquence des cyberattaques, de nombreuses entreprises ont recours à une cyberassurance pour se protéger contre les violations de sécurité dangereuses. Beaucoup d’assureurs refusent de garantir une entreprise qui n’a pas mis en place un PRS fiable. Ils peuvent contribuer à réduire le profil de risque global de votre entreprise auprès des assureurs et à maintenir les primes à un niveau peu élevé.

Moins d'amendes dans les secteurs fortement réglementés

Les entreprises qui opèrent dans des secteurs fortement réglementés, tels que la santé et la finance personnelle, risquent de lourdes amendes et sanctions en cas de violation de données. Il est essentiel de raccourcir les cycles de réponse et de reprise, car le montant d’une pénalité financière est souvent lié à la durée et à la gravité d’une violation. Les entreprises disposant de PRS fiables peuvent se rétablir plus rapidement et totalement après un incident imprévu et se voir infliger moins d’amendes.