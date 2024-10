Comme pour les PCA, les PRS identifient les rôles et responsabilités clés et doivent être constamment testés et ajustés pour rester efficaces. Voici un processus en quatre étapes couramment utilisé pour créer des plans de reprise après sinistre.

1. Effectuer une analyse d'impact sur l'entreprise

Tout comme pour le PCA, un PRS commence par une évaluation minutieuse des menaces auxquelles votre entreprise pourrait être confrontée et de leurs implications. Prenez en compte les dégâts potentiels que chaque menace pourrait causer ainsi que la probabilité d'interruption des opérations quotidiennes. D'autres aspects à considérer incluent la perte de revenus, les temps d'arrêt, les coûts de gestion de la réputation (relations publiques) et la perte de clients et d'investisseurs en raison d'une mauvaise couverture médiatique.



2. Faire l'inventaire de vos actifs

Pour qu'un PRS soit efficace, il est primordial de savoir précisément quels sont les actifs de votre entreprise. Effectuez régulièrement des inventaires pour identifier le matériel, les logiciels, l'infrastructure informatique et tout autre élément essentiel aux fonctions critiques de votre organisation. Vous pouvez utiliser les labels suivants pour catégoriser chaque actif et hiérarchiser sa protection : critique, important et sans importance.



Critique : désignez ainsi les actifs dont vous dépendez pour vos opérations normales.

désignez ainsi les actifs dont vous dépendez pour vos opérations normales. Important : attribuez ce label aux éléments que vous utilisez au moins une fois par jour et qui, s'ils sont perturbés, impacteraient vos opérations critiques (sans toutefois les interrompre totalement).

attribuez ce label aux éléments que vous utilisez au moins une fois par jour et qui, s'ils sont perturbés, impacteraient vos opérations critiques (sans toutefois les interrompre totalement). Sans importance : il s’agit des actifs que votre entreprise possède mais qu’elle utilise assez rarement et qui ne sont pas essentiels aux activités normales.

3. Attribuer les rôles et responsabilités

Comme pour le PCA, il est essentiel de décrire clairement les rôles et responsabilités des membres de votre équipe. Assurez-vous que chacun dispose des ressources nécessaires pour accomplir ses missions en cas de sinistre. Voici quelques rôles et responsabilités couramment utilisés à prendre en compte :



Rapporteur d'incident : personne responsable de maintenir à jour les coordonnées des parties concernées et de communiquer avec les dirigeants de l'entreprise ainsi que les parties prenantes en cas d'événements perturbateurs.

personne responsable de maintenir à jour les coordonnées des parties concernées et de communiquer avec les dirigeants de l'entreprise ainsi que les parties prenantes en cas d'événements perturbateurs. Superviseur du PRS : personne qui veille à ce que les membres de l'équipe exécutent les tâches assignées lors d'un incident.

personne qui veille à ce que les membres de l'équipe exécutent les tâches assignées lors d'un incident. Gestionnaire d'actifs : personne chargée de sécuriser et de protéger les actifs critiques en cas de catastrophe.

4. Répéter leplan

Tout comme pour votre PCA, vous devrez pratiquer régulièrement et mettre à jour votre PRS pour qu'il reste efficace. Entraînez-vous fréquemment et ajustez vos documents en fonction de tout changement significatif. Par exemple, si votre entreprise acquiert un nouvel actif après la mise en place du PRS, vous devrez l'intégrer à votre plan pour assurer sa protection en cas de sinistre.