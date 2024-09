Au cours de la transformation cloud, de nombreux responsables informatiques et commerciaux ont réalisé que leurs plans de continuité des activités n'étaient pas suffisamment efficaces. Que vous cherchiez à étendre la protection de vos opérations métier et de vos données critiques, ou que vous souhaitiez améliorer la façon dont votre entreprise répond aux menaces, en particulier aux cyberattaques, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour revoir et réaligner votre programme de résilience informatique. En prenant les mesures nécessaires dès aujourd'hui, vous pouvez vous assurer que tout incident futur n'aura pas d'effet dévastateur sur votre entreprise.

IBM propose une gamme complète de services, de solutions et de technologies pour la protection et la récupération des données, notamment la sauvegarde en tant que service (BUaaS), la reprise après incident en tant que service (DRaaS), le service de cyber-résilience et l'orchestration de la résilience informatique (ITRO).