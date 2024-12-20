Qu’est-ce que l’infrastructure réseau ?

L’infrastructure réseau est la combinaison de composants matériels et logiciels qui rendent les réseaux informatiques modernes possibles. Les entreprises dépendent de l’infrastructure réseau et de la connectivité qu’elle fournit pour la communication entre les utilisateurs, les applications et les appareils, ce qui sous-tend la plupart des processus métier actuels.
Pour garantir la disponibilité du réseau, la plupart des entreprises incluent une forme ou une autre de gestion de l’infrastructure réseau dans leur planification. Cela inclut la surveillance, la maintenance et la gestion du réseau et des solutions de sécurité qui permettent d’optimiser les performances du réseau.
En raison de son rôle dans les opérations de cœur de métier, l’infrastructure réseau est devenue une partie critique de la transformation numérique et le marché mondial de l’infrastructure réseau d’entreprise est vaste et en pleine croissance. De nombreuses entreprises y voient une opportunité d’utiliser des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle (IA) et le cloud computing.
Avec une évaluation de près de 60 milliards de dollars il y a encore 2 ans, le marché mondial de l’infrastructure réseau devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % au cours des 5 prochaines années.1
Pour fonctionner, les réseaux modernes reposent sur une combinaison de composants matériels et logiciels, de pratiques, de processus et de systèmes. Voici un bref aperçu de certains des composants et services les plus utilisés et de la manière dont ils permettent à l’infrastructure réseau de fonctionner efficacement.
Un nœud est un point d’un réseau, connecté à un périphérique tel qu’un ordinateur, une imprimante ou un modem, qui peut recevoir, envoyer, créer ou stocker des données. Les périphériques réseau, tels que les ordinateurs, les routeurs et les commutateurs, doivent être capables de reconnaître, de traiter et de transmettre des informations pour que l’infrastructure du réseau fonctionne. En conséquence, chaque nœud est identifié par son adresse (appelée adresse IP) et a accès au réseau.
Une adresse IP (Internet Protocol) est un numéro qui a été attribué à un nœud connecté à un réseau informatique. Chaque adresse IP identifie l’appareil et le réseau auxquels il est connecté et son emplacement spécifique sur le réseau. Lorsqu’un appareil envoie des données à un autre, les données incluent les adresses IP des deux appareils. Les données sont envoyées sur un réseau, entre les nœuds, à l’aide de routeurs et de commutateurs.
Un routeur est un périphérique qui envoie des paquets de données (de petites unités d’information formatées pour la transmission sur un réseau) entre les réseaux. Les routeurs analysent les données pour déterminer le meilleur chemin sur lequel elles doivent être envoyées, en s’appuyant sur des algorithmes de routage sophistiqués pour les acheminer efficacement vers leur nœud de destination.
Un commutateur est un périphérique qui connecte des périphériques réseau et gère la communication nœud à nœud au sein d’un réseau, garantissant que les paquets de données atteignent leur destination prévue. Contrairement aux routeurs, qui envoient des informations entre réseaux, les commutateurs envoient des informations à travers les réseaux, entre les nœuds connectés.
Un point d’accès sans fil (wireless access point ou WAP) est un composant qui permet aux appareils tels que les smartphones et les ordinateurs portables qui dépendent de connexions Wi-Fi de communiquer sur un réseau. Les WAP permettent à un large éventail d’appareils d’accéder à Internet en agissant comme intermédiaire entre un réseau câblé (un réseau où les nœuds sont connectés par câbles, comme Ethernet) et un réseau sans fil (un réseau qui repose sur un signal sans fil, comme la 5G).
Les WAP sont critiques à l’infrastructure réseau, car ils permettent de combler le fossé pour les appareils qui ont besoin d’accéder aux deux types de réseaux, câblés et sans fil, et d’offrir une connectivité fluide aux utilisateurs et aux applications qui en dépendent.
Le réseau défini par logiciel (SDN) est une approche contrôlée par logiciel de l’infrastructure réseau conçue pour les interfaces de programmation d’application (API) qui sont au cœur de nombreuses opérations clés. Le SDN aide les entreprises à maximiser une plateforme centralisée pour communiquer avec leur infrastructure réseau et guider le trafic réseau. En raison de sa popularité croissante, le marché du SDN a atteint une évaluation de 28,2 milliards de dollars l’année dernière et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 17 % au cours des 7 prochaines années.2
Dans la gestion des réseaux, une approche centralisée connue sous le nom de réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) fournit une vue de l’ensemble du réseau qui permet aux administrateurs de recueillir des informations de routage, d’optimiser les ressources, d’augmenter les performances, d’automatiser les tâches simples, d’améliorer l’équilibrage de charge et réduire la latence et les interruptions. Les solutions SDN-WAN permettent également de renforcer la sécurité de l’infrastructure réseau grâce à l’ajout de fonctionnalités telles que des pare-feu et des systèmes d’intrusion/détection/prévention (IDS/IPS).
En plus de leurs différences architecturales, les réseaux câblés et sans fil jouent différents rôles dans l’infrastructure réseau moderne. Les réseaux câblés, où les données sont transmises entre les nœuds, les commutateurs et les routeurs via des câbles, sont critiques pour traiter les charges de travail où une bande passante élevée, la connectivité réseau et la sécurité sont essentielles, par exemple pour un transfert de données important.
Les réseaux sans fil, en revanche, s’appuient sur des ondes radio pour transmettre des données et sont plus adaptés aux situations où la bande passante, la fiabilité et la sécurité ne sont pas aussi critiques. Par exemple, l’Internet à domicile repose souvent sur des connexions Internet sans fil, tout comme les appareils connectés de l’Internet des objets (IdO), qu’il s’agisse de réfrigérateurs, de téléviseurs intelligents ou de voitures autonomes. Bien qu’ils ne soient pas aussi sécurisés que les technologies câblées, chaque génération de réseaux sans fil est plus sûre et plus fiable que la précédente. Par exemple, les connexions 5G ultra-rapides d’aujourd’hui présentent de meilleures normes de chiffrement et d’authentification que leur prédécesseur (4G), avec une fonctionnalité améliorée.
Les technologies jouent un rôle essentiel dans la plupart des processus métier modernes, ce qui oblige les entreprises à investir dans une infrastructure réseau robuste. Des réseaux bien conçus sous-tendent les nouvelles solutions technologiques, augmentent la productivité et aident les entreprises à recueillir et à traiter de grandes quantités de données plus efficacement.
Cependant, une mauvaise infrastructure réseau peut se manifester de plusieurs manières : défaillance de la sécurité, lenteur des vitesses de transfert de données, interruption des workflows des employés et des utilisateurs, mauvaise performance des applications, etc.
Les entreprises dépendent de l’infrastructure de réseau pour alimenter des capacités telles que le télétravail et cloud computing qui sont devenues essentielles pour réussir. Des infrastructures informatiques solides et bien conçues permettent aux utilisateurs de garantir une collaboration transparente en temps réel, un accès Internet libre et une réduction des interruptions de travail.
Voici quelques-uns des avantages les plus populaires de la création et de la maintenance d’une infrastructure réseau solide :
À mesure que l’infrastructure réseau moderne évolue pour s’adapter aux nouvelles technologies et à l’évolution des besoins métier, les cas d’utilisation se multiplient. Voici quelques exemples.
Simples et fiables, les réseaux personnels (PAN) connectent des appareils distants de quelques mètres à l’aide de la technologie infrarouge. Le Bluetooth est l’un des exemples les plus populaires de réseau PAN, permettant aux utilisateurs de connecter des haut-parleurs et des téléviseurs à leur domicile avec leur smartphone ou leur ordinateur portable.
Les PAN sont généralement sans fil, permettant à un large éventail d’appareils de se connecter sur une petite zone. Ils peuvent également fournir Internet en établissant de petits réseaux qui ne peuvent être utilisés que par des appareils authentifiés (par exemple, en utilisant un smartphone pour créer un « point d’accès » Internet dans un café). Bien que les PAN soient considérés comme sécurisés, en grande partie en raison de leur portée limitée, l’utilisation de mots de passe forts et du chiffrement est toujours conseillée pour empêcher tout accès non autorisé.
Les réseaux locaux (LAN) sont des systèmes qui connectent des ordinateurs et d’autres types de périphériques au même endroit. Les réseaux locaux peuvent utiliser des connexions câblées et sans fil, et leur portée dépend de la topologie de leur réseau (le nombre d’appareils qu’ils connectent et la proximité physique des appareils les uns aux autres). Contrairement aux PAN, les connexions LAN commencent à quelques mètres et peuvent s’étendre à des centaines de mètres dans un grand bureau.
Les réseaux locaux sont largement utilisés dans les entreprises, où de nombreux utilisateurs et ordinateurs doivent échanger des données dans une zone géographique limitée. Lorsqu’ils sont configurés correctement, les LAN peuvent être hautement sécurisés. Cependant, ils nécessitent toujours des mesures actives, telles que l’installation de pare-feu et de contrôles d’accès, faute de quoi les nœuds qu’ils connectent peuvent être victimes de cyberattaques, de violations de données et d’autres menaces.
Les réseaux étendus (WAN) sont des réseaux informatiques à grande échelle, généralement utilisés par les entreprises qui ont besoin de relier des bureaux dans différents emplacements physiques. L’exemple le plus connu des WAN est l’Internet lui-même, un réseau qui connecte des milliards d’utilisateurs et d’appareils dans des endroits physiquement séparés du monde entier. Un autre exemple est le réseau financier qui fournit un service de guichet automatique aux utilisateurs de banques dans différentes villes et différents pays.
Les WAN vont beaucoup plus loin que les PAN ou les LAN (bien qu’ils soient, techniquement, composés de nombreux PAN et LAN connectés) et nécessitent des approches différentes en matière de sécurité. Outre les pare-feux et les solutions de chiffrement, les réseaux étendus utilisent des technologies plus récentes telles que la commutation d’étiquettes multiprotocole (MPLS) pour assurer la sécurité des données qui circulent dans toutes les régions et même dans le monde entier.
Comme les WAN, les réseaux métropolitains (MAN) sont composés de LAN et de PAN interconnectés dispersés sur une zone physique. Les MAN relient des entreprises locales, des bâtiments sur un campus, des bâtiments de gouvernement et d’autres types de réseaux plus petits connectés mais physiquement séparés. Comme d’autres réseaux, les MAN s’appuient sur une combinaison de connectivité câblée et sans fil, notamment la fibre optique, l’Ethernet et la 5G.
Les MAN sont plus petits que les WAN, et ils sont plus efficaces car ils ne couvrent pas une zone physique aussi vaste. Alors que les MAN sont composés de réseaux plus petits et interconnectés, la sécurité et l’administration des MAN sont contrôlées par une même entreprise.
Les réseaux cloud sont une infrastructure de réseau virtuel composée de serveurs, de machines virtuelles (VM), d’applications et d’autres systèmes. Les fournisseurs de services cloud (CSP) se spécialisent dans le cloud computing et proposent une large gamme de solutions cloud qui s’exécutent sur des réseaux cloud. Contrairement à d’autres types de réseaux, les réseaux cloud sont entièrement virtuels, ce qui signifie qu’ils sont exécutés et hébergés sur une architecture réseau fournie par un CSP, et non par l’utilisateur.
Les CSP fournissent les logiciels et le matériel virtualisé nécessaires aux entreprises pour exécuter un large éventail de solutions et de services sur le cloud et faire évoluer leurs ressources de manière dynamique en fonction des besoins. Les services cloud ont récemment explosé en popularité, avec plus de 90 % des entreprises utilisant le cloud d’une manière ou d’une autre3. Pour accéder à l’infrastructure réseau cloud et à tous ses avantages, tout ce dont une entreprise a besoin est un appareil avec un accès à Internet.
