Qu’est-ce que l’infrastructure réseau ?

Pour garantir la disponibilité du réseau, la plupart des entreprises incluent une forme ou une autre de gestion de l’infrastructure réseau dans leur planification. Cela inclut la surveillance, la maintenance et la gestion du réseau et des solutions de sécurité qui permettent d’optimiser les performances du réseau.

En raison de son rôle dans les opérations de cœur de métier, l’infrastructure réseau est devenue une partie critique de la transformation numérique et le marché mondial de l’infrastructure réseau d’entreprise est vaste et en pleine croissance. De nombreuses entreprises y voient une opportunité d’utiliser des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle (IA) et le cloud computing.

Avec une évaluation de près de 60 milliards de dollars il y a encore 2 ans, le marché mondial de l’infrastructure réseau devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % au cours des 5 prochaines années.1