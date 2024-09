Les mots de passe forts (lien externe à ibm.com), les outils de sécurité des e-mails et les logiciels antivirus sont tous des premières lignes de défense essentielles contre les cybermenaces.

Les entreprises s'appuient également sur des pare-feu, des VPN, une authentification multifacteur, une formation de sensibilisation à la sécurité et d'autres solutions avancées de sécurité des terminaux et de sécurité réseau pour se protéger contre les cyberattaques.

Cependant, aucun système de sécurité n’est complet sans des capacités de pointe de détection des menaces et de réponse aux incidents pour identifier les menaces de cybersécurité en temps réel, et aider à isoler et à corriger rapidement les menaces afin de minimiser ou de prévenir les dommages qu’elles peuvent causer.

IBM Security QRadar SIEM applique le machine learning et l'analyse du comportement des utilisateurs (UBA) au trafic réseau aux côtés des journaux traditionnels pour une détection plus intelligente des menaces et une correction plus rapide. Dans une récente étude Forrester, QRadar SIEM a aidé les analystes de sécurité à gagner plus de 14 000 heures sur trois ans en identifiant les faux positifs, à réduire de 90 % le temps passé à enquêter sur les incidents et à réduire de 60 % leur risque de subir une grave violation de la sécurité.* Avec QRadar SIEM, les équipes de sécurité aux ressources limitées disposent de la visibilité et des analyses dont elles ont besoin pour détecter rapidement les menaces et prendre des mesures immédiates et éclairées pour minimiser les effets d'une attaque.