Qu'est-ce que Log4Shell ?

Log4Shell, dont l’identifiant Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) est CVE-2021-44228, a un score Common Vulnerability Scoring System (CVSS) de 10, ce qui indique une vulnérabilité critique. Log4Shell est considéré comme l’une des vulnérabilités les plus dangereuses de tous les temps en raison de sa large portée et de ses conséquences potentiellement dévastatrices.

On estime que 10 % de tous les actifs numériques (lien externe à ibm.com) – y compris les applications web, les services cloud et les terminaux physiques tels que les serveurs – étaient vulnérables à Log4Shell au moment de sa découverte. Les pirates peuvent utiliser Log4Shell pour faire presque n’importe quoi : voler des données (exfiltration de données), installer des ransomwares, capturer des appareils pour des botnets, etc.

Les chercheurs en sécurité informatique ont découvert Log4Shell en novembre 2021. Apache a publié un correctif en décembre 2021, et toutes les versions de Log4J à partir de 2.17.1 sont exemptes de Log4Shell et des vulnérabilités qui y sont associées. Cependant, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) indique que Log4Shell figure toujours parmi les vulnérabilités les plus fréquemment exploitées (lien externe à ibm.com). Log4J est omniprésent dans la chaîne d’approvisionnement logicielle, c’est pourquoi la recherche et la résolution de chaque instance vulnérable peuvent prendre des années.

En attendant, les équipes de sécurité peuvent prendre d’autres mesures pour réduire l’exposition du réseau, comme nous le verrons plus en détail ci-dessous.