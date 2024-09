Bien que le potentiel de profit soit un facteur majeur dans la prolifération du RaaS, les programmes d’affiliation offrent également aux pirates informatiques et aux développeurs de ransomwares des avantages supplémentaires, et ils présentent des défis supplémentaires pour les professionnels de la cybersécurité.

Attribution vague des incidents de ransomware. Dans le cadre du modèle RaaS, les personnes qui mènent les cyberattaques peuvent ne pas être les mêmes que celles qui ont développé le logiciel malveillant utilisé. De plus, il est possible que différents groupes de pirates informatiques utilisent les mêmes ransomwares. Les professionnels de la cybersécurité peuvent ne pas être en mesure d’attribuer définitivement les attaques à des groupes spécifiques, ce qui rend plus difficile le profilage et l’identification des opérateurs et affiliés RaaS.

Spécialisation des cybercriminels. Tout comme l’économie légitime, l’économie de la cybercriminalité a entrainé une division de la main-d’œuvre. Les acteurs de la menace peuvent désormais se spécialiser et affiner leur corps de métier. Les développeurs peuvent se concentrer sur la création de logiciels malveillants de plus en plus puissants, et les affiliés sur la mise au point de méthodes d’attaque plus efficaces. Une troisième catégorie de cybercriminels, les « courtiers d’accès », se spécialise dans l’infiltration de réseaux et la vente de points d’accès à des agresseurs. La spécialisation permet aux pirates informatiques d’agir plus rapidement et de mener davantage d’attaques. Selon le X-Force Threat Intelligence Index (Indice du renseignement sur les menaces), le délai moyen d’exécution d’une attaque par ransomware a chuté de plus de 60 jours en 2019 à 3,85 jours en 2022.

Des menaces de ransomware plus résilientes. Le RaaS permet aux opérateurs et aux affiliés de partager le risque, ce qui rend chacun plus résilient. L’arrestation d’affiliés n’arrête pas les opérateurs, et les affiliés peuvent passer à un autre kit de ransomware si un opérateur se fait prendre. Les pirates informatiques sont également connus pour réorganiser et rebaptiser leurs activités afin d’échapper aux autorités. Par exemple, après que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a sanctionné le gang du ransomware Evil Corp, les victimes ont cessé de payer les rançons pour éviter les pénalités de l’OFAC. En réponse, Evil Corp a changé le nom de son ransomware plusieurs fois (lien externe à ibm.com) pour continuer à recevoir les paiements.