Qu’est-ce que l’analyse des vulnérabilités ?

L’analyse des vulnérabilités et les tests d’intrusion sont des formes distinctes mais liées de tests de sécurité réseau. Malgré leurs fonctions différentes, de nombreuses équipes de sécurité les utilisent en complément l’un de l’autre.

Les analyses de vulnérabilités sont des analyses générales automatisées des actifs. Elles trouvent des failles et les signalent à l’équipe de sécurité. Les tests d’intrusion, ou tests de pénétration, sont des processus manuels. Les responsables des tests de pénétration utilisent des compétences de piratage éthique pour non seulement détecter les vulnérabilités du réseau, mais aussi pour les exploiter lors de simulations d’attaques.

Les analyses de vulnérabilité sont moins coûteuses et plus faciles à exécuter, de sorte que les équipes de sécurité les utilisent pour surveiller un système. Les tests de pénétration nécessitent plus de ressources, mais peuvent aider les équipes de sécurité à mieux comprendre les failles de leur réseau.

Utilisés ensemble, les analyses de vulnérabilités et les tests de pénétration peuvent rendre la gestion des vulnérabilités plus efficace. Par exemple, les analyses des vulnérabilités peuvent constituer un point de départ utile pour les responsables des tests de pénétration. De même, les tests de pénétration peuvent ajouter plus de contexte aux résultats de l’analyse en révélant les faux positifs, en identifiant les origines des problèmes et en déterminant comment les cybercriminels peuvent associer les vulnérabilités lors d’attaques plus complexes.