Qu’est-ce que la surveillance du réseau ?

Il existe trois principaux types d’outils de surveillance du réseau.

1. Les outils basés sur le protocole SNMP utilisent le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) pour interagir avec le matériel du réseau et suivre en temps réel l’état et l’utilisation des ressources, telles que les statistiques du processeur, la consommation de mémoire, les octets transmis et reçus et d’autres indicateurs. SNMP est l’un des protocoles de surveillance les plus utilisés, avec Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) pour les serveurs Windows et Secure Shell (SSH) pour les serveurs Unix et Linux.

2. Les outils basés sur les flux surveillent le flux de trafic pour fournir des statistiques sur les protocoles et les utilisateurs. Certains inspectent également les séquences de paquets pour identifier les problèmes de performance entre deux adresses IP. Ces outils capturent les données relatives au flux de trafic et les envoient à un collecteur central pour traitement et stockage.

3. Les solutions de surveillance active du réseau injectent des paquets dans le réseau et mesurent l’accessibilité de bout en bout, le temps d’aller-retour, la bande passante, la perte de paquets, l’utilisation des liens, etc. En effectuant et en mesurant les transactions en temps réel du point de vue de l’utilisateur, ces solutions permettent une détection plus rapide et plus fiable des pannes et de la dégradation des performances.

Il existe également des méthodes de surveillance du réseau avec et sans agent. La surveillance basée sur un agent implique l’installation d’un agent, d’une petite application ou d’un logiciel, sur l’appareil surveillé. La surveillance sans agent (à l’aide de protocoles SNMP et SSH) ne nécessite aucune installation. Au lieu de cela, le logiciel de surveillance réseau se connecte directement au périphérique surveillé.