Les NOC travaillent directement avec les organisations pour superviser leurs environnements réseau complexes, y compris les serveurs, les bases de données, les pare-feu, les appareils et les services externes connexes. L' infrastructure informatique peut être située sur site et/ou chez un fournisseur basé sur le cloud, en fonction des besoins de l'entreprise.

Les NOC fonctionnent généralement par palier. Les incidents sont classés de un à trois, un étant le niveau le plus bas, comme l'évaluation des alertes provenant des dispositifs d'infrastructure, et trois étant les incidents les plus graves, comme une attaque de ransomware ou une panne de réseau. Si un technicien ne peut pas résoudre un problème en temps voulu, c'est transféré à un technicien plus expérimenté. Les ingénieurs du NOC résolvent ensuite les problèmes qui se posent et cherchent des moyens d'éviter des temps d’arrêt du réseau et des problèmes de connectivité futurs.

Certaines entreprises choisissent d’exploiter un NOC en interne et d’installer l’infrastructure et le concentrateur d’opérations sur site, souvent dans le centre de données. Mais pour d’autres organisations, ce travail est externalisé auprès d’un tiers spécialisé dans la surveillance et la gestion du réseau et de l’infrastructure.