Les opérateurs de télécommunications sont à un point d’inflexion. Face à une pression de plus en plus forte pour répondre aux attentes croissantes des clients, réduire la rotation des agents, diminuer les coûts et augmenter les revenus, les CSP se tournent vers les opportunités offertes à tous les niveaux, notamment l’IA traditionnelle et générative.

Si l’IA peut être le catalyseur de la transformation et contribuer à améliorer les services à la clientèle et à optimiser l’automatisation des réseaux, il est essentiel de comprendre comment mettre à l’échelle les modèles IA de manière responsable et fiable.

Dans l’actualité : GSMA et IBM collaborent pour accélérer l’adoption et les compétences de l’IA dans le secteur des télécommunications