Qu'est-ce que la surveillance du cloud ?

Compte tenu de la complexité de la plupart des déploiements en cloud, le contrôle des performances de l'ensemble des applications et des services peut être chronophage et épuiser les ressources internes. Les solutions de surveillance du cloud agrègent les données de performance en temps réel à l'aide d'outils automatisés qui suivent les performances, l'allocation des ressources, la disponibilité du réseau et d'autres indicateurs clés de performance (KPI) importants liés au cloud. Ainsi, le personnel informatique dispose de la visibilité et du contrôle sur l'ensemble de leur infrastructure cloud.

Ces outils offrent des possibilités pratiquement illimitées pour identifier les tendances essentielles de l'activité des utilisateurs et jouent un rôle essentiel pour éviter les temps d'indisponibilité, les charges de travail insuffisamment provisionnées et les problèmes de sécurité potentiels.

Les logiciels de surveillance du cloud offrent également d'autres fonctionnalités, telles que :

Surveillance en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des machines virtuelles, des services, des bases de données et des applications





Visibilité multicouche du comportement des accès aux applications, aux utilisateurs et aux fichiers pour l'ensemble des applications et des services clouds





Fonctionnalités avancées de production de rapports et d'audit pour le respect des normes de réglementation





Intégration à grande échelle de la surveillance des performances dans des environnements multicloud et de cloud hybride

Il existe divers outils de surveillance du cloud sur le marché, chacun ayant une fonction spécifique. Cependant, la plupart des solutions de surveillance du cloud peuvent être classées dans les catégories suivantes :

Surveillance de site Web. Une entreprise doit veiller à ce que ses sites et services Web restent hautement accessibles, optimisés et sécurisés. Les outils de surveillance du cloud permettent d'identifier les défaillances matérielles mineures et à grande échelle, ainsi que les failles de sécurité, afin que les développeurs et les administrateurs puissent prendre des mesures correctives avant que les problèmes n'affectent les expériences des utilisateurs.

Surveillance des bases de données. Veiller à ce que les performances et l'intégrité de votre système de gestion de base de données restent intactes est un élément essentiel de la continuité des opérations. Les solutions de surveillance du cloud contrôlent activement les ressources de bases de données clouds, en suivant les processus, les requêtes et la disponibilité des services, afin de garantir la précision et la fiabilité des systèmes de gestion de bases de données, quels que soient le nombre d'instances et la manière dont elles sont déployées.

Surveillance des performances des applications (APM). L'APM est un composant vital de toute solution de surveillance du cloud et joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement et l'efficacité de vos applications. Elle mesure la disponibilité et les performances des applications en fournissant aux équipes de développement les outils dont elles ont besoin pour résoudre rapidement les problèmes dans l'environnement d'une application. Grâce aux solutions APM, une entreprise peut améliorer l'expérience utilisateur, respecter les accords sur les niveaux de service (SLA) des applications et des utilisateurs et réduire les temps d'indisponibilités et les coûts opérationnels généraux.