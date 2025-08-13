Qu’est-ce que la cyber-résilience ?

Une cyber-résilience efficace doit être une stratégie fondée sur les risques, déployée à l’échelle de l’entreprise et soutenue par des initiatives coordonnées. Il est essentiel d’avoir une approche collaborative initiée par les dirigeants au profit de tous les membres de l’écosystème organisationnel, des partenaires, des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et des clients. Elle doit gérer de manière proactive les risques, les menaces, les vulnérabilités et les effets sur les informations critiques et les actifs sous-jacents, tout en renforçant la préparation globale.
Une cyber-résilience réussie implique également la gouvernance, la gestion des risques, une compréhension de la propriété des données et de la gestion des incidents. L’évaluation de ces caractéristiques impose également une expérience et une bonne capacité de jugement.
De plus, une entreprise doit également trouver un équilibre entre les cyber-risques et les opportunités réalisables et les avantages concurrentiels. Il doit déterminer si une politique de prévention rentable est viable et si elle peut obtenir une détection et une correction rapides avec un fort effet à court terme sur la cyber-résilience.
Pour y parvenir, une entreprise doit trouver le bon équilibre entre trois types de contrôles : prévention, détection et correctif. Ces contrôles empêchent, détectent et corrigent les incidents qui menacent la cyber-résilience d’une organisation.