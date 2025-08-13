Qu’est-ce que la cyber-résilience ?

La cyber-résilience est la capacité d’une entreprise à prévenir, à résister et à se remettre des incidents de cybersécurité.

La cyber-résilience est un concept qui rassemble la continuité des activités, la sécurité des systèmes d’information et la résilience organisationnelle. Elle décrit la capacité à continuer à produire les résultats escomptés malgré des cyber-événements compromettants, tels que des cyberattaques, des catastrophes naturelles ou des récessions économiques. Un niveau mesuré de compétence et de résilience en matière de sécurité de l’information influe sur la capacité d’une entreprise à poursuivre ses activités avec peu ou pas de temps d’arrêt.

Les cybermenaces modernes posent de nouveaux défis, créant un environnement où les mesures de sécurité traditionnelles ne sont pas suffisantes. Les entreprises sont confrontées à des adversaires sophistiqués, qui tirent parti de technologies et de techniques de pointe pour créer des perturbations. Les acteurs de la menace et les pirates informatiques exploitent de plus en plus les vulnérabilités humaines et les faiblesses des systèmes au lieu de s’appuyer sur des méthodes d’attaque automatisées traditionnelles.

Selon le rapport 2025 sur le coût d’une violation de données d’IBM et du Ponemon Institute, les entreprises américaines ont enregistré des coûts record de 10,22 millions de dollars par incident, alors que le coût des violations à l’échelle mondiale est tombé à 4,44 millions de dollars en moyenne. Malgré ces coûts, 49 % des entreprises victimes d’une violation prévoient d’augmenter leurs investissements en matière de sécurité.

L’importance des stratégies de cyber résilience

Une cyber-résilience efficace doit être une stratégie fondée sur les risques, déployée à l’échelle de l’entreprise et soutenue par des initiatives coordonnées. Il est essentiel d’avoir une approche collaborative initiée par les dirigeants au profit de tous les membres de l’écosystème organisationnel, des partenaires, des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et des clients. Elle doit gérer de manière proactive les risques, les menaces, les vulnérabilités et les effets sur les informations critiques et les actifs sous-jacents, tout en renforçant la préparation globale.

Une cyber-résilience réussie implique également la gouvernance, la gestion des risques, une compréhension de la propriété des données et de la gestion des incidents. L’évaluation de ces caractéristiques impose également une expérience et une bonne capacité de jugement.

De plus, une entreprise doit également trouver un équilibre entre les cyber-risques et les opportunités réalisables et les avantages concurrentiels. Il doit déterminer si une politique de prévention rentable est viable et si elle peut obtenir une détection et une correction rapides avec un fort effet à court terme sur la cyber-résilience.

Pour y parvenir, une entreprise doit trouver le bon équilibre entre trois types de contrôles : prévention, détection et correctif. Ces contrôles empêchent, détectent et corrigent les incidents qui menacent la cyber-résilience d’une organisation.

Les avantages de la cyber-résilience

Avec une stratégie de cyber-résilience, les entreprises peuvent bénéficier des avantages suivants :

  • Atténuation des pertes financières
  • Réduire les dommages opérationnels
  • Gagner confiance des clients et parts de marché
  • Avantage concurrentiel renforcé
  • Assurez la continuité des activités

Atténuer les pertes financières

Les pertes financières résultant d’attaques réussies peuvent entraîner une perte de confiance de la part des parties prenantes de l’entreprise, notamment les actionnaires, les investisseurs, les employés et les clients.

Les enjeux financiers sont considérables. Le rapport IBM 2025 sur le coût d’une violation de données a révélé que les entreprises utilisant largement l’intelligence artificielle (IA) dans leurs opérations de sécurité ont économisé en moyenne 1,9 million de dollars de coûts de violation. Ces entreprises ont également réduit le cycle de vie des violations de 80 jours par rapport à celles qui ne disposaient pas de ces solutions. Cependant, les entreprises confrontées à des incidents liés à l'IA sans contrôles d'accès appropriés ont dû faire face à des coûts plus élevés, ce qui souligne la nécessité de stratégies de cyber résilience gouvernées.

Prévenir la perte de réputation

Les cyberincidents peuvent avoir de graves conséquences sur la réputation d’une entreprise et la confiance de ses clients. Un cadre d’exigences de cyber-résilience robuste aide les entreprises à réagir rapidement et de manière transparente aux incidents, ce qui limite les dommages à long terme sur la réputation et préserve la confiance des parties prenantes.

Gagner confiance des clients et parts de marché

Pour attirer des clients et développer leur activité, certaines entreprises se conforment aux normes internationales de management, telles que la norme ISO/IEC 27001 fournie par l’Organisation internationale de normalisation. La norme ISO/IEC 27001 énumère les conditions pour qu’un système de management de la sécurité de l’information (SMSI) gère la sécurité des actifs tels que les informations sur les employés, les informations financières, la propriété intellectuelle ou les informations confiées par des tiers.

Aux Etats-Unis, les entreprises peuvent demander une certification pour satisfaire à la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI-DSS), une condition préalable au traitement des paiements, par exemple avec les cartes de crédit.

Renforcer l’avantage concurrentiel

La cyber-résilience offre aux entreprises un avantage concurrentiel par rapport à celles qui n’en disposent pas. Les entreprises qui élaborent des approches structurées (par exemple, des programmes de renseignement sur les menaces) ainsi que des bonnes pratiques standardisées créent des opérations efficaces.

De même, les entreprises améliorent leur efficacité opérationnelle en développant des systèmes de gestion de la cyber-résilience. Par conséquent, ces systèmes apportent une valeur significative à leurs clients et créent des avantages commerciaux durables.

Assurer la continuité d’activité

Les entreprises dotées d'un plan de cyber résilience solide peuvent maintenir leurs opérations critiques même en cas d'incidents de sécurité, en minimisant les temps d’arrêt et en assurant la continuité des services aux clients et aux parties prenantes.

Élaborer une stratégie de cyber-résilience

Les entreprises développent leur cyber-résilience en adoptant des pratiques standardisées éprouvées, telles que l’Information Technology Infrastructure Library (ITIL) et le NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF).

Le cycle de vie d’ITIL pour la cyber résilience

En intégrant les étapes du cycle de vie de l'ITIL, les entreprises peuvent élaborer une stratégie de cyber résilience solide qui permet une gestion proactive des cyber-risques et soutient les opérations commerciales en cours. Cette méthode favorise également la collaboration au sein de l'entreprise en impliquant toutes les parties prenantes.

Voici les cinq étapes du cycle de vie ITIL :

  1. Stratégie de service : sur la base des objectifs de l'entreprise, cette phase identifie les actifs critiques, tels que les informations, les systèmes et les services, qui comptent le plus pour l'Entreprise et ses parties prenantes. Cela comprend également l’identification des vulnérabilités et des risques auxquels ils sont confrontés.
  2. Conception du service :les entreprises choisissent des contrôles, des procédures et des formations appropriés et proportionnés au sein du système de gestion pour prévenir les dommages aux actifs critiques (dans la mesure du possible). La phase de conception identifie également qui a le pouvoir de décider et d’agir.
  3. Transition des services : les entreprises déploient et testent les contrôles, procédures et formations conçus dans leur environnement opérationnel. Cette phase de transition établit une gouvernance claire en identifiant la prise de décision et en définissant qui a la responsabilité d'agir lorsque des menaces apparaissent.
  4. Opération des services : les équipes opérations surveillent, détecter et gèrent les événements et incidents cybernétiques, y compris des tests de contrôle continus pour garantir leur efficacité, leur efficience et leur cohérence.
  5. Amélioration continue des services : les entreprises doivent faire preuve d’adaptabilité pour se protéger contre les menaces en constante évolution. Après chaque incident, elles doivent apprendre de leur expérience et modifier leurs procédures, leur formation, leur conception et leur stratégie en conséquence.

Cadre d’exigences de cybersécurité du NIST pour la cyber-résilience

NIST offre des conseils et dévoile les bonnes pratiques que les entreprises du secteur privé peuvent suivre pour améliorer la sécurité de l’information et la gestion des risques liés à la cybersécurité.

Le cadre d’exigences comprend six fonctions principales :

  1. Gouverner : mettre en place une gouvernance de la cybersécurité et des politiques d'atténuation des risques qui informent et hiérarchisent les activités de cybersécurité, permettant ainsi une prise de décision fondée sur les risques dans l'ensemble de l'entreprise.
  2. Identifier : développer une compréhension globale des actifs et ressources les plus critiques pour se protéger efficacement contre les cyberattaques. Cette fonction englobe la gestion des actifs, l’évaluation de l’environnement d’entreprise, les cadres d’exigences de gouvernance, l’évaluation des risques et la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement.
  3. Protéger : mettre en œuvre des contrôles de sécurité technique et physique appropriés pour élaborer des dispositifs de protection des infrastructures critiques. Parmi les domaines clés figurent la sensibilisation et la formation à la sécurité, la sécurité des données, les processus de protection des données, la maintenance et la technologie de protection.
  4. Détecter : déployer des mesures qui fournissent des alertes sur les événements de cybersécurité et l’évolution des menaces. Les catégories de détection englobent l’identification des anomalies et des événements, la surveillance continue de la sécurité et la mise en place de processus de détection robustes.
  5. Réagir : garantir des capacités de réaction appropriées en cas de cyberattaques et d'autres événements liés à la cybersécurité. Cette stratégie comprend la planification des réponses, les communications avec les parties prenantes, l’analyse des incidents, l’atténuation des menaces et l’amélioration des processus.
  6. Reprise : mettre en œuvre des activités et des plans de reprise en matière de cyber-résilience pour assurer la continuité d’activité à la suite de cyberattaques, de violations de sécurité ou d’autres événements de cybersécurité. Cette approche implique d’élaborer et de mettre en œuvre des plans et des procédures de reprise des systèmes, des données et des services, ainsi que de tirer les leçons des incidents pour améliorer la résilience future. 

Les outils essentiels pour assurer sa cyber résilience

Les outils suivants permettent aux entreprises de résister aux cyberattaques et de s’en remettre, de réduire les interruptions et d’assurer la continuité de leur activité :

  • Gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) : les systèmes de SIEM offrent des capacités d’enregistrement centralisées et effectuent une analyse en temps réel des événements de sécurité dans l’ensemble de l’infrastructure informatique de l’entreprise.
  • Gestion des identités et des accès (IAM) : les solutions IAM offrent une authentification complète des utilisateurs et des contrôles d'accès qui garantissent que seul le personnel autorisé peut accéder aux systèmes et aux données critiques.
  • Architecture Zero Trust : un modèle de sécurité Zero Trust repose sur le principe de l'absence de confiance implicite, et il valide en permanence les demandes d'accès, indépendamment de la localisation de l'utilisateur ou de l'appareil.
  • Plateformes de sécurité cloud : ces outils spécialisés offrent une protection conçue explicitement pour les actifs et les workloads basés sur le cloud de tous les environnements hybrides et multicloud.
  • Solutions de reprise après sinistre (DR) : ces systèmes offrent des capacités automatisées de sauvegarde et de reprise après sinistre pour les données et applications critiques, garantissant une restauration rapide des opérations après des incidents tels que des attaques de ransomware .
  • Plateformes de surveillance continue : ces solutions offrent une visibilité en temps réel sur la posture de sécurité et le paysage cyber, ce qui permet une gestion des menaces et une évaluation des risques toutes deux proactives.
  • Outils de simulation de cyberattaques : ces outils simulent des scénarios d’attaque réalistes pour évaluer l’état de préparation de l’entreprise, entraîner les équipes et repérer les lacunes des plans de réponse aux incidents.

La cyber résilience à l’ère de l’IA

L’intelligence artificielle et l’IA générative présentent à la fois des opportunités et des risques en matière de cyber-résilience. Alors que les outils de sécurité alimentés par l’IA peuvent améliorer les capacités de détection et de réponse aux menaces, les systèmes d’IA non gouvernés créent de nouvelles vulnérabilités que les attaquants peuvent exploiter. Les outils d’IA générative présentent également des défis uniques en matière de gouvernance des données et d’utilisation abusive potentielle.

Les résultats du Rapport sur le coût d’une violation de données en 2025 ont révélé que 97 % des entreprises confrontées à des incidents de sécurité liés à l'IA ne disposaient pas de contrôles d'accès appropriés. En outre, 63 % des entreprises n'ont pas de politique de gouvernance de l'IA pour gérer le déploiement de l'IA ou empêcher l'utilisation non autorisée de l'IA.

Les entreprises qui mettent en œuvre l'IA stratégiquement dans les Opérations de sécurité réalisent des économies de coûts significatives et maîtrisent plus rapidement les violations de données par rapport à celles qui ne disposent pas de ces solutions. Cependant, le succès nécessite une adoption équilibrée qui privilégie la gouvernance de la sécurité au même titre que l’innovation.

Les éléments clés à prendre en compte sont la mise en œuvre de contrôles rigoureux pour les identités non humaines, l'adoption de méthodes d'authentification résistantes à l'hameçonnage, comme les clés d'accès, et l'intégration de la gouvernance de la cybersécurité dans les stratégies de déploiement de l'IA dès le départ. Cette approche assure que l’IA renforce la cyber résilience au lieu de créer des failles de sécurité supplémentaires.

L’avenir de la cyber résilience

Les stratégies de cyber résilience évoluent sans cesse, car les nouvelles technologies engendrent à la fois des possibilités et des menaces pour la sécurité. Les plateformes de détection et de réponse étendues (XDR) arrivent à maturité pour proposer une détection intégrée des menaces sur plusieurs niveaux de sécurité, tandis que les systèmes de détection des menaces alimentés par l'IA évoluent pour identifier des modèles d'attaque sophistiqués que les outils traditionnels ne détectent pas. L’IA ne remplace pas l’expertise humaine, elle l’amplifie.

Dans l'étude de l'IBM Institute for Business Value (IBV), Cybersécurité 2028, 65 % des cadres interrogés rapportent que l'IA et l'automatisation créent des environnements plus productifs pour leurs équipes informatiques et de sécurité. Et 62 % ont déclaré que les fonctionnalités intégrées de l'IA leur rapportaient déjà des bénéfices significatifs.

L’informatique quantique changera également fondamentalement la cybersécurité en rendant les méthodes de chiffrement actuelles inadéquates. Toutefois, elle permettra également de renforcer la sécurité grâce à la cryptographie quantique et à la distribution quantique des clés.

Assurer la cyber résilience demande une adaptation continue, des investissements stratégiques et des efforts pour optimiser l’intégration des technologies émergentes, le tout conformément aux principes de sécurité fondamentaux.
