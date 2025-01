Qu’est-ce que la posture de sécurité ?

La posture de sécurité des identités est axée sur la détection et la correction des mauvaises configurations des identités et des lacunes en matière de visibilité. Cette fonction est essentielle à la posture de sécurité globale d’une organisation, d’autant plus que l’identité est devenue le nouveau périmètre et un pilier essentiel de la cybersécurité.

De nombreuses mesures de sécurité traditionnelles se concentrent sur l’application de contrôles d’accès au périmètre du réseau. Cependant, le périmètre du réseau est devenu moins pertinent pour la sécurité du réseau avec l’adoption du cloud computing, des logiciels en tant que service (SaaS) et des lieux de travail hybrides. Dans ce nouvel environnement, une visibilité et un contrôle complets des activités des identités humaines et des machines sont essentiels pour atténuer les cybermenaces.

Selon le rapport IBM Threat Intelligence Index, les attaques d’identité, dans lesquelles les acteurs malveillants détournent des identités valides pour pénétrer dans un réseau, sont devenues les principaux vecteurs d’attaque. Le rapport fait état d’une augmentation de 71 % des identités valides utilisées dans les cyberattaques d’une année sur l’autre. Et ce, malgré des investissements importants dans la sécurité des infrastructures et les solutions de gestion des accès aux identités et des vulnérabilités.

Aujourd’hui, les cybercriminels ne se contentent pas de pirater les réseaux : nombre d’entre eux se connectent en exploitant les mauvaises configurations et les lacunes en matière de visibilité. Une mauvaise configuration de l’identité se produit lorsque l’infrastructure d’identité, les systèmes et les contrôles d’accès ne sont pas configurés correctement. Les lacunes en matière de visibilité sont des risques qui peuvent être négligés par les contrôles d’identité existants d’une organisation, laissant des vulnérabilités non détectées que les auteurs d’attaques peuvent exploiter.

Les outils de gestion des identités et des accès et les solutions complètes d’orchestration des identités peuvent aider les organisations à protéger les comptes et à déjouer les abus de privilèges valides.