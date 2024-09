Une plateforme de protection des applications cloud native (CNAPP, Cloud-Native Application Protection Platform) regroupe plusieurs technologies de sécurité cloud et CI/CD dans une plateforme unique qui aide les équipes de sécurité, de développement et DevOps/DevSecOps à travailler ensemble au développement, à la distribution et à l’exécution d’applications cloud natives plus sécurisées et plus conformes.

La CNAPP a été initialement définie comme une combinaison de CSPM, de CWPP et de sécurité réseau des services cloud (CSNS, Cloud Service Network Security), une technologie de protection du trafic réseau. Mais selon les personnes, la CNAPP peut inclure plusieurs autres technologies, notamment la gestion des droits sur l’infrastructure cloud (CIEM, Cloud Infrastructure Entitlement Management) qui permet de surveiller et de gérer en permanence les droits d’accès au cloud, et l’analyse de l’infrastructure en tant que code, qui permet de détecter les problèmes de configuration au cours du cycle CI/CD. Pour connaître la définition de la CNAPP selon l’analyste Gartner, rendez-vous ici (lien externe à ibm.com).