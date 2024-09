La surface d’attaque des entreprises ne cesse de s’étendre à mesure que la transformation numérique s’opère. Alors que les organisations sont parvenues à corriger les vulnérabilités connues des actifs organisationnels gérés, l’adoption rapide de modèles cloud hybride et un personnel travaillant de plus en plus à distance ont rendu presque impossible pour les équipes de sécurité la gestion d’une surface d’attaque en expansion. Les cyber-risques sont davantage aggravés lorsque les organisations héritent d’une surface d’attaque inconnue lors des fusions et acquisitions. Pour savoir où les adversaires vont frapper, vous devez visualiser votre surface d’attaque comme eux la perçoivent.

IBM Security Randori Recon, un SaaS de gestion des surfaces d’attaque externes, fournit une découverte continue des actifs et une hiérarchisation des risques du point de vue de l’attaquant. Cette offre cloud native permet à votre équipe SecOps de surveiller de façon continue votre surface d’attaque afin de découvrir les ressources exposées aux attaquants et de les hiérarchiser en fonction de la tentation adverse. De plus, grâce à des intégrations bidirectionnelles qui fonctionnent de manière fluide avec votre pile de sécurité existante, vous contribuez à améliorer votre posture globale en matière de cybersécurité.