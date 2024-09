Une cyber-résilience efficace doit être une stratégie basée sur les risques à l’échelle de l’entreprise, une approche collaborative initiée par les dirigeants au profit de tous les membres de l’organisation, des partenaires, des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et des clients. Elle doit gérer de manière proactive les risques, les menaces, les vulnérabilités et les effets sur les informations critiques et les actifs sous-jacents.

Une cyber-résilience efficace implique également la gouvernance, la gestion des risques, une compréhension de la propriété des données et de la gestion des incidents. L’évaluation de ces caractéristiques impose également une expérience et une bonne capacité de jugement.



De plus, une organisation doit également trouver un équilibre entre les cyber-risques et les opportunités réalisables et les avantages concurrentiels. Il doit déterminer si une politique de prévention rentable est viable et si, à la place, elle peut obtenir une détection et une correction rapides avec un bon effet à court terme sur la cyber-résilience. Pour ce faire, une entreprise doit trouver le bon équilibre entre trois types de contrôles : prévention, détection et correctif. Ces contrôles empêchent, détectent et corrigent les incidents qui menacent la cyber-résilience d’une organisation.