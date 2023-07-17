Qu’est-ce que la sécurité offensive ?

Pour comprendre l’importance de la sécurité offensive, il peut être utile de la comparer à la sécurité défensive.

Les mesures de sécurité défensives, comme les antivirus et les pare-feu, sont réactives. Ces outils sont conçus pour bloquer les menaces connues ou détecter les comportements suspects. Certains outils de sécurité défensive avancés, comme les plateformes SOAR, peuvent également automatiser les réponses aux attaques en cours.

Bien que les tactiques de sécurité défensives puissent aider à prévenir les cyberattaques en cours, ces méthodes alourdissent la charge de travail des équipes de sécurité. En effet, les analystes doivent trier les alertes et les données pour distinguer les menaces réelles des fausses alertes. De même, les mesures de sécurité défensives offrent uniquement une protection contre les vecteurs d’attaque connus, ce qui laisse les organisations à la merci des cybermenaces nouvelles ou inconnues.

La sécurité offensive vient compléter la sécurité défensive. Les équipes de sécurité utilisent des tactiques OffSec pour découvrir et répondre à des vecteurs d’attaque inconnus qui pourraient ne pas être détectés par d’autres mesures de sécurité. La sécurité offensive est également plus proactive que la sécurité défensive. Au lieu de répondre aux cyberattaques lorsqu’elles se produisent, les mesures de sécurité offensives détectent et traitent les failles avant que les pirates ne puissent les exploiter.

En bref, la sécurité offensive donne des informations qui rendent la sécurité défensive encore plus efficace. Elle réduit également la charge de travail des équipes de sécurité. En raison de ces avantages, la sécurité offensive est devenue une norme dans certains secteurs hautement réglementés.