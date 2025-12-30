Qu’est-ce qu’une identité non humaine ?

Les NHI existent principalement pour rationaliser les workflows en favorisant une plus grande automatisation.
Les NHI identifient les applications, le matériel, les bots, les agents d’IA et d’autres éléments au sein d’un écosystème informatique, de la même manière que les utilisateurs humains ont des identités dans un système de gestion des identités et des accès (IAM) classique.
En attribuant des identités uniques à des entités non humaines, les professionnels de l’informatique et de la sécurité peuvent leur accorder des privilèges personnalisés, imposer des politiques de sécurité, suivre leurs activités et appliquer plus efficacement les contrôles d’accès.
- Si une entité non humaine ne possède pas d’identité distincte, il n’y a rien à quoi attribuer de privilèges.
- Les applications et les appareils ne peuvent s’identifier que s’ils disposent d’une identité à eux-mêmes.
- On ne peut pas suivre l’activité sans une identité à laquelle cette activité peut être attribuée.
- Les contrôles d’accès ne peuvent être appliqués que s’il existe une identité à laquelle les appliquer.
Prenons l’exemple d’un système de facturation qui utilise des données provenant d’une plateforme comptable et d’un système de gestion de la relation client (CRM) pour générer et envoyer des factures.
Pour effectuer ce processus manuellement, il fallait accéder à chaque base de données, extraire les données pertinentes, les corréler, calculer le montant, générer la facture et l’envoyer au client.
Le processus peut être automatisé, mais comme il implique des données sensibles, il nécessite des mesures de sécurité renforcées. Les NHI permettent de sécuriser les communications entre les trois systèmes et d’imposer des politiques d’accès afin d’empêcher l’usage malveillant des données :
- Les NHI permettent aux trois systèmes de s’identifier les uns auprès des autres, ce qui atténue le risque que des systèmes imposteurs ne s’y glissent.
- Les NHI permettent à l’entreprise d’accorder au système de facturation les droits d’accès strictement nécessaires pour faire son travail. Par exemple, le système de facturation pourra lire les données mais ne pourra pas les écrire, et il ne pourra accéder aux outils de comptabilité et de gestion de la relation client qu’à certains moments de la journée.
- Les NHI permettent à l’entreprise de surveiller plus facilement le comportement de ces trois systèmes tout au long du processus, créant ainsi une piste d’audit.
En définitive, les NHI rendent possible l’automatisation sécurisée d’opérations informatiques et métier complexes. Les sauvegardes, les mises à jour système et même l’authentification des utilisateurs peuvent se faire en arrière-plan, sans perturber l’activité des utilisateurs humains.