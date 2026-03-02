Une résilience qui protège. Des performances qui durent.

La cyber-résilience n’est plus une option : elle constitue désormais une priorité au niveau des conseils d’administration. Face à la montée des ransomwares et des attaques pilotées par l’IA, les entreprises doivent faire face à une augmentation des coûts, des interruptions d’activité et des exigences réglementaires.

IBM met en lumière la manière dont une infrastructure tournée vers l’avenir, reposant sur un stockage intelligent alimenté par l’IA et des architectures Zero Trust, permet d’accélérer la reprise, de renforcer la protection et d’assurer la conformité réglementaire. En adoptant dès aujourd’hui des stratégies de résilience proactives, les entreprises peuvent sécuriser leurs opérations, préserver la confiance de leurs clients et faire de la sécurité un véritable avantage concurrentiel.

Téléchargez le livre blanc pour découvrir comment anticiper et contrer la prochaine vague de cybermenaces.